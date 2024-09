Torino-Empoli, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Torino-Empoli è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il Torino è la squadra che dopo cinque giornate ha collezionato più punti di tutti: era da 47 anni che i granata non guardavano tutti dall’alto verso il basso, dai tempi – per capirci – dei “gemelli del gol” Pulici e Graziani. Inizio sfavillante, dunque, per la squadra guidata da Paolo Vanoli, che prima di questa stagione non aveva mai allenato in massima serie.

Tre vittorie (due delle quali ottenute fuori casa contro Venezia e Verona) e due pareggi, tra cui quello contro il Milan a San Siro nella prima giornata di campionato. È l’anno giusto per tornare in Europa, dopo averla solamente sfiorata nel triennio con Juric in panchina? Nel capoluogo piemontese ci sperano, ma un obiettivo potrebbe essere anche fare più strada possibile in Coppa Italia e provare a regalare una gioia ad una tifoseria che negli ultimi decenni ha ingoiato tanti bocconi amari, tra contestazioni e campionati anonimi e deludenti. Dopo la vittoria con il Cosenza in pieno agosto (2-0 contro i rossoblù), il Torino dovrà vedersela con l’Empoli, altra squadra che è partita come meglio non poteva. I toscani, infatti, hanno solo 2 punti in meno del Torino e sono ancora imbattuti. Nelle partite disputate finora sono stati in grado di andare a vincere all’Olimpico con la Roma e di fermare la Juventus sul pari: merito, principalmente, di una difesa che ha incassato a malapena due gol. Roberto D’Aversa, rientrato dopo la lunga squalifica, si gode il momento, così come il collega Vanoli.

Come vedere Torino-Empoli in diretta tv e streaming

Torino-Empoli è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino. La partita verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Torino-Empoli anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Molto dipenderà da quanto turnover effettueranno i due allenatori, ma viste le rispettive posizioni di classifica non è da escludere che in campo vedremo molti titolari. Leggere preferenza per il Torino, che davanti al proprio pubblico non perde con l’Empoli da ben 8 anni.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Sambia, Haas, Anjorin, Cacace; Esposito, Solbakken; Pellegri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1