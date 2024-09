Cagliari-Cremonese, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Cagliari-Cremonese è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Dopo cinque giornate di campionato nessuno, in Serie A, ha fatto peggio del Cagliari. Un avvio deludente per gli uomini di Davide Nicola: non solo non hanno ancora vinto, ma venerdì scorso hanno dovuto fare i conti con la terza sconfitta di fila, la seconda tra le mura amiche (0-4 con il Napoli e 0-2 con l’Empoli). Insomma, il timore di un’altra stagione di patimenti e tribolazioni – anche lo scorso anno, con Ranieri in panchina, i sardi partirono malissimo – non è assolutamente infondato.

Il reparto che sta deludendo di più è senza dubbio l’attacco, capace di segnare a malapena un gol in 5 partite (il peggiore in assoluto finora). Traballa, dunque, la panchina del tecnico piemontese, che tenterà di voltare pagina in Coppa Italia nella sfida, valida per i sedicesimi, con la Cremonese: altra formazione di Serie B per i rossoblù, che ad agosto avevano avuto la meglio 3-1 sulla Carrarese (unica vittoria stagionale). I lombardi in A ambiscono a tornarci dopo due anni e una finale playoff persa: dopo un inizio così così, gli uomini di Giovanni Stroppa sembrano aver carburato e nelle ultime tre partite hanno collezionato due successi (Sassuolo e Catanzaro) e un pareggio (Spezia), piazzandosi momentaneamente al quarto posto in classifica con 10 punti. La Cremonese nel primo turno la spuntò ai rigori con il Bari (i tempi regolamentari erano terminati 1-1) ed in caso di vittoria in Sardegna si regalerà una “gita” allo Stadium contro la Juventus.

Come vedere Cagliari-Cremonese in diretta tv e streaming

Cagliari-Cremonese è in programma martedì alle 18:30 e si giocherà all’Unipol Domus di Cagliari. La partita verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, sul 20 (canale numero 520 del digitale). Sarà possibile vedere Cagliari-Cremonese anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Alla luce del momento difficile che sta attraversando il Cagliari non è utopico ipotizzare un risultato positivo della Cremonese nei 90 minuti. Le reti complessive dovrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese

CAGLIARI (3-4-1-2): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Adopo, Marin, Felici; Viola; Mutandwa, Lapadula.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Johnsen, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1