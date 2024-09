Ferrari, cambia tutto dopo la delusione di Singapore: l’annuncio

Ferrari, cambia tutto dopo la delusione di Singapore. Una vittoria gettata alle ortiche per una qualifica assurda. L’annuncio di Vasseur

A Singapore la Ferrari ha chiuso al quinto e al settimo posto rispettivamente con Leclerc e Sainz. E questo aumenta senza dubbio l’amaro in bocca per la scuderia di Maranello, che ha avuto un passo gara davvero importante e che ha dimostrato di poter competere con la McLaren, che al momento è la macchina migliore.

Una possibile vittoria gettata alle ortiche per una qualifica che è davvero difficile da definire. A parlare, poi, alla fine del Gran Premio annunciando anche dei cambiamenti importanti ci ha pensato il team principal Vasseur. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Un’ottima domenica per noi e un passo gara molto positivo. Leclerc è stato all’altezza di Lando Norris negli ultimi 25 giri, ma chiaramente questa velocità rende tutto molto frustrante per quanto è accaduto nelle qualifiche“, ha detto l’ingegnere francese. Che poi ha continuato in questo modo.

Ferrari, l’annuncio ufficiale di Vasseur

“Dispiace perché eravamo sul passo della McLaren oggi e venerdì, mentre nel time-attack non siamo riusciti a mettere insieme le cose. Avremo tempo e modo per valutare i dati, vista la pausa“.

Ecco che quindi ad Austin, nel weekend di poco dopo la metà di ottobre, la Ferrari potrebbe portare quegli aggiornamenti che servono anche in vista della prossima stagione, quella che vedrà protagonista, insieme a Leclerc, quel Lewis Hamilton che in Italia non vedono l’ora di vedere. E chissà, magari si potrebbe pure scoprire una macchina ancora più competitiva di quanto visto nel corso delle ultime settimane e che possa dare delle garanzie importanti anche per il futuro. Un futuro che comunque deve essere immediato, non si può pensare dentro la scuderia di Maranello di passare un’altra annata a cercare di rincorrere sempre. La storia della Ferrari, dopo così tanti anni nelle retrovie, impone un cambio di passo importante in tutti i settori.