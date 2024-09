Lecce-Sassuolo, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Lecce-Sassuolo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 16:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Sabato scorso è arrivato il secondo pareggio di fila per il Lecce, nonché il terzo risultato utile consecutivo. Ma se lo 0-0 nella trasferta di Torino era stato accolto favorevolmente dall’ambiente selentino, il rocambolesco 2-2 con il neopromosso Parma ha lasciato l’amaro in bocca.

Allo scoccare del 90′, infatti, la squadra di Luca Gotti era in vantaggio di due gol e l’attaccante montenegrino Krstovic, poco prima del fischio finale, si è divorato la rete del possibile 3-0 nonostante fosse tutto solo davanti alla porta emiliana. Errore che il Lecce ha pagato carissimo, visto che i ducali hanno realizzato due gol nel giro di una manciata di minuti, negando ai tifosi giallorossi la gioia per quella che sarebbe stata la seconda vittoria in campionato. Gotti e i suoi uomini tenteranno di metabolizzare il tutto nella sfida di Coppa Italia con il Sassuolo, che quest’anno milita in cadetteria dopo la retrocessione della passata stagione (la prima dopo 10 anni di A). La sensazione è che i neroverdi, allenati da Fabio Grosso, si siano ambientati in fretta: tre vittorie nelle prime sei giornate, di cui 2 di fila contro Carrarese e Cosenza. In Calabria, sabato scorso, è stato decisivo il gol di Laurienté nella ripresa, approfittando di una delle poche disattenzioni difensive dei Lupi (0-1).

Entrambe, lo scorso agosto, avevano avuto 2-1 sui rispettivi avversari nel primo turno di Coppa Italia: il Lecce si era imposto 2-1 sul Mantova, il Sassuolo invece aveva regolato il Cittadella con lo stesso risultato.

Come vedere Lecce-Sassuolo in diretta tv e streaming

Lecce-Sassuolo è in programma martedì alle 16:00 e si giocherà allo stadio “Via del Mare” di Lecce. La partita verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, sul 20 (canale numero 520 del digitale). Sarà possibile vedere Lecce-Sassuolo anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La priorità di entrambe è il campionato, ma il Sassuolo potrebbe dare filo da torcere al Lecce, soprattutto se i salentini esagereranno con il turnover. Prevediamo una sfida combattuta, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Pelmard; Rafia, Pierret; Banda, Oudin, Marchwinski; Rebic.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Missori; Kumi, Obiang, Caligara; Volpato, F. Russo, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1