Manchester City-Watford, League Cup: probabili formazioni e pronostici

Manchester City-Watford è una partita valida per il terzo turno della Carabao Cup e si gioca martedì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City non è riuscito ad andare oltre il pareggio col risultato di 2-2 nel big match dell’ultimo turno di Premier Leagye contro l’Arsenal, ma la notizia peggiore è stata il terribile infortunio occorso al centrocampista spagnolo Rodri. Un guaio non di poco conto per l’allenatore Guardiola, visto che Rodri è probabilmente l’unico calciatore insostituibile in rosa insieme ad Haaland.

La stagione di Rodri è molto probabilmente già finita: si parla di rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il ko di Rodri si aggiunge a quello di Aké, che dovrebbe rientrare in campo dopo la prossima sosta per le nazionali. Out anche De Bruyne, recuperabile in meno tempo ma che senza dubbio non verrà rischiato in questa partita di League Cup contro il Watford.

Tra tutti gli obiettivi stagionali del Manchester City, la League Cup è sicuramente quella meno importante. Ecco perché Guardiola manderà in campo una formazione sperimentale con parecchi giovani. Tra i “big” dovrebbero trovare spazio solo Stones, Grealish e Foden.

Il pronostico

Nonostante la formazione sperimentale che Guardiola manderà in campo, la vittoria del Manchester City contro il Watford – squadra di Championship – non appare in discussione. Il numero di gol complessivi dovrebbe essere superiore a due.

Le probabili formazioni di Manchester City-Watford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand; Nunes, Wright; O’Reilly, McAtee, Grealish; Foden.

WATFORD (3-4-2-1): Bond; Morris, Pollock, Porteous; Ebosele, Dele-Bashiru, Sissoko, Sema; Chakvetadze, Baah; Bayo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1