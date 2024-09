Betis-Maiorca, Liga: streaming, probabili formazioni e pronostico

Betis-Maiorca è una partita valida per la sesta giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre appaiata a quota 8 punti in classifica. Anche se il Betis di Pellegrini ha giocato una partita in meno. E questo permette di guardare con un certo interesse anche alla classifica. Vincendo questa sera, gli andalusi, andrebbero a quota 11 raggiungendo il Villarreal al quinto posto e poi potrebbero anche mettere nel mirino il Real Madrid. Insomma, un’occasione da sfruttare.

Anche se il Maiorca è un avversario tutt’altro che semplice. Inoltre, gli ospiti, nell’ultima trasferta giocata (contro il Leganes alla fine dello scorso mese di agosto) hanno vinto. Quindi hanno pure una certa confidenza con le vittorie esterne. E, inoltre, in sei partite i maiorchini hanno preso solamente 4 gol: che sì, non sono pochi, ma nemmeno così tanti per una squadra che pensa solo ed esclusivamente a salvarsi. Pellegrini, comunque, ha perso per tutta la durata della stagione o quasi William Carvalho, che nel match della scorsa settimana si è rotto il Tendine d’Achille. In bocca al lupo a lui per un pronto recupero.

Come vedere Betis-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida tra Betis e Maiorca, valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì 23 settembre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria Betis è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima crediamo, comunque, che il Betis abbia tutte le carte in regola per vincere questa partita e posizionarsi nei piani alti della classifica. Gara che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Betis-Maiorca

BETIS (4-3-3): Silva; Bellerin, Natan, Llorente, Perraud; Roca, Lo Celso, Altimira; Fornals, Roque, Ezzalzouli.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Sanchez, Raillo, Copete, Mojica; Costa, Mascarell; Navarro, Prats, Darder; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1