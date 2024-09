Quote Europa League, chi sarà la vincente? Le quote parlano chiaro

Quote Europa League, questa è la settimana in cui la seconda competizione continentale per ordine di importanza si prende la scena: ecco le quote.

La “rivoluzione” delle coppe europee da parte dell’UEFA non ha risparmiato neppure l’Europa League. Niente più gironi per come li conoscevamo neppure nella seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza ma una fase campionato (e più partite) come in Champions League, la sua “sorella maggiore”.

Quella che inizia oggi è la settimana della coppa che nella passata stagione è tornata finalmente in Italia dopo oltre vent’anni di attesa grazie all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che lo scorso maggio ha battuto in finale il Bayer Leverkusen degli “invincibili”.

Mercoledì 25 e giovedì 26 sono i giorni in cui andranno in scena tutti i match della prima giornata di Europa League: due le italiane in campo, Lazio e Roma. I biancocelesti debutteranno in Germania, ad Amburgo, contro gli ucraini della Dinamo Kiev (impossibilitata a giocare in patria per via della guerra). I cugini giallorossi, invece, 24 ore dopo se la vedranno con i baschi dell’Athletic Bilbao. Insomma, due incontri in cui le insidie non mancheranno di certo per le formazioni capitoline, che puntano a fare molta strada e ad arrivare fino in fondo (la Roma nelle ultime due stagioni ha disputato finale e semifinale). Rispetto al vecchio format, in quest’edizione non ci saranno “retrocessioni” dalla Champions League, ma ad ogni modo la manifestazione resta competitiva. Basti pensare che, oltre a Roma e Lazio, ci sono anche Manchester United e Tottenham.

Quote Europa League, Roma sul terzo gradino del podio

Secondo i principali bookmaker le grandi favorite per la vittoria finale sono proprio loro. Un’eventuale trionfo dei Red Devils di Erik ten Hag verrebbe pagato sei volte la posta (Snai e Bet365), quote molto simili a quelle degli Spurs, di pochissimo favoriti rispetto allo United (5.00 Snai, 5.50 Bet365 e PlanetWin).

Sul terzo gradino del podio troviamo la Roma, che ha appena cambiato allenatore (Juric ha preso il posto di Daniele De Rossi). Anche stavolta i giallorossi vengono visti di buon occhio dai bookie. Snai e Bet365, ad esempio, quotano una loro vittoria a Bilbao – la sede della finalissima – a 9.00.

Subito dopo i capitolini, nell’ordine, vengono Porto, Athletic Bilbao (che se dovesse arrivare a giocare l’ultimo atto potrà farlo davanti al proprio pubblico) e Real Sociedad. Solamente settima, infine, la Lazio di Marco Baroni, quotata a 15.00 da Sani e Bet365 e a 14.00 da PlanetWin.