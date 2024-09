Atalanta-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Como è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como nonostante i tanti acquisti del calciomercato estivo ha iniziato male questo campionato di Serie A da neopromossa: è ultimo in classifica con appena due punti in compagnia del Cagliari. Anche l’Atalanta, qualificata in Champions League, è indietro rispetto alla tabella di marcia: ha soltanto sei punti e ha bisogno di una vittoria per riavvicinare le posizioni che contano.

In casa però l’Atalanta finora ha giocato solo una partita in campionato, e l’ha vinta col risultato di 3-2 contro la Fiorentina. Il bis appare altamente probabile dopo la bella prova offerta in Champions League contro l’Arsenal, pareggiata 0-0. Il match ball lo ha avuto sui piedi Retegui, che ha fallito un calcio di rigore non dando continuità a quanto di buono fatto finora in campionato dove è già a quota quattro gol.

Il pronostico

L’Atalanta è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Como

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Brescianini; Retegui, Lookman.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1