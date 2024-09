Sinner l’ha corteggiata per un anno: per lei ha fatto follie

Jannik Sinner ha dovuto sudare per un anno intero, per potersela finalmente godere: ha fatto un’eccezione.

Nessuno baderebbe a spese, con un conto in banca come il suo. Potenzialmente potrebbe permettersi qualunque cosa, ma Jannik Sinner non è uno di quei tipi che spendono e spandono senza remore. Ha più volte confessato, anzi, di essere parsimonioso e di non essere, di contro, un grande amante delle spese folli e non necessarie.

Non molto tempo fa ha raccontato, a supporto di ciò, di non prediligere mai, al ristorante, i piatti più costosi. Preferisce accontentarsi della pasta al pomodoro, piuttosto che sperperare il denaro che ha guadagnato lavorando sodo e privandosi degli affetti e del tempo libero. Segno che sono stati bravi, i suoi genitori, ad insegnargli che ogni singola moneta ha un grande valore e che dissipare i propri guadagni non si addice ad un ragazzo semplice ed umile come lui.

Un colpo di testa, tuttavia, se l’è concesso. E ha fatto bene. Perché al ristorante si accontenterà anche della pastasciutta, ma quando si tratta di motori allora beh, è tutto un altro discorso. Il numero 1 del mondo ama le automobili ed è per questo motivo che, qualche tempo fa, ha deciso di regalarsene una con i controfiocchi. Non una Ferrari, non un’Aston Martin. Nulla di tutto ciò. Da grande sportivo qual è ha optato, bensì, per un modello che rispecchiasse in toto il suo modo di essere.

Sinner non bada a spese, ma solo in questo caso

A Bologna, dove si è recato in occasione della fase a gironi della Coppa Davis, Jannik si è presentato a bordo di un’auto nuova fiammante: un’Audi RS6 ABT Legacy Edition, targata Montecarlo.

E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che, prima che diventasse sua, ha dovuto letteralmente fare i salti mortali. L’altoatesino l’ha comprata all’incirca un anno fa, ma ha avuto l’onore di guidarla solo la scorsa settimana. Il modello era in edizione limitata – ne sono state prodotte solo 200 unità – e, come se non bastasse, al momento di ordinarla Sinner ha commissionato diverse modifiche al suo bolide. Ora vanta un sistema propulsivo di una potenza di 760 CV e 980 Nm e kit estetico con elementi in fibra di carbonio ed è, quindi, unica nel suo genere.

Gli upgrade ai quali non ha voluto rinunciare sono costati, tra modifiche e installazione, poco meno di 115mila euro. Che, sommati al costo di listino, hanno fatto schizzare il prezzo della sua auto a quota 250mila euro. Per lei ha fatto follie ma siamo certi che, in questo caso, non se ne pentirà nella maniera più assoluta.