Fiorentina-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Lazio è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nessuna vittoria in 6 partite per una Fiorentina che continua a deludere. Tra campionato e Conference League la Viola non ha ancora assaporato la gioia dei 3 punti e domenica è arrivata anche la prima sconfitta (3-2) sul campo dell’Atalanta. Nelle gare precedenti, invece, i gigliati avevano collezionato esclusivamente pareggi, peraltro contro avversari alla portata.

Non è iniziata bene, dunque, l’avventura sulla panchina del club toscano di Raffaele Palladino, il cui principale demerito finora è quello di non aver saputo trovare un antidoto ai problemi difensivi di una squadra che non sembra aver ancora assorbito il passaggio alla difesa a tre. La Fiorentina, in sostanza, non fa fatica a creare occasioni da gol (sesta in classifica per quanto riguarda i tiri) ma allo stesso tempo ha già incassato sei reti.

La sfida con la Dea è emblematica in tal senso: nonostante un ottimo primo tempo – la Viola si era portata due volte in vantaggio – nel giro di due minuti ha vanificato tutto, con De Ketelaere e Lookman che hanno fatto il bello e cattivo tempo di fronte ad una fragile ed inerme difesa viola. La classifica inizierebbe a diventare preoccupante se gli uomini di Palladino facessero male anche contro la Lazio. I biancocelesti hanno 4 punti in più malgrado non siano mancati gli alti e bassi. La squadra di Marco Baroni lunedì scorso è tornata a vincere dopo due giornate battendo 2-1 il Verona grazie ai gol degli attaccanti Dia e Castellanos e riavvicinandosi così alla zona Europa.

Fiorentina-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino dovrebbe riproporre la difesa a tre con Biraghi in versione braccetto e Pongracic al posto di Ranieri, tra i peggiori in campo a Bergamo. In regia agirà l’ex Cataldi, affiancato da Mandragora, mentre sulle fasce verranno riproposti Dodò e Gosens. Per la prima volta Gudmundsson potrebbe accomodarsi in panchina: il problema muscolare è alle spalle non è da escludere che Palladino possa ricorrere all’islandese a gara in corso.

Dall’altro lato, Baroni è in apprensione per le condizioni di Castellanos, alle prese con un fastidio muscolare. In attacco dovrebbe giocare Noslin, supportato da Dia sulla trequarti. Ballottaggio sulla corsia destra tra Isaksen e Tchaouna, con il primo leggermente favorito.

Come vedere Fiorentina-Lazio in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Lazio, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’unica sconfitta stagionale della Lazio fino a questo momento è arrivata in trasferta (2-1 a Udine) ma è vero anche che il “Franchi” negli ultimi anni è stato più volte terreno di conquista da parte dei biancocelesti (2 vittorie nelle ultime tre gite nel capoluogo toscano). Senza sbilanciarci sul risultato, immaginiamo una gara prolifica vista la permeabilità della difesa viola e considerato pure che la Lazio non ha mai tenuto la porta inviolata: almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

Fiorentina-Lazio: chi vince? Fiorentina

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2