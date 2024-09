Alonso choc, ora i suoi tifosi temono il peggio: i dettagli

Alonso choc, ora i suoi tifosi temono il peggio: l’esperto pilota dell’Aston Martin adesso rischia grosso. Ecco cosa può accadere nei prossimi Gp.

Mancano sette gare alla fine del Mondiale di Formula 1 2024, che contro ogni pronostico è ancora più aperto che mai. E la “colpa” principale è del calo improvviso della Red Bull, che da maggio in poi non è stata in grado di tenere il passo della McLaren (ed in parte anche della Ferrari). Fatto sta che il campione del mondo in carica Max Verstappen non vince un Gp da fine giugno e adesso deve difendere il primo posto nella classifica piloti con le unghie e con i denti.

Dopo Baku il vantaggio dell’olandese nei confronti del pilota McLaren Lando Norris si è assottigliato ancora di più: ora il britannico è a -59, ma spera di rientrare in corsa anche il ferrarista Charles Leclerc, che di punti ne ha soltanto 19 in meno di Norris e può sperare in una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Molto dipenderà dall’esito del Gp di Singapore, in programma in questo fine settimana: una gara che potrebbe contribuire a stravolgere la graduatoria. Secondo i bookmaker la Ferrari ha parecchie chance di finire sul gradino più alto del podio. Lo scorso anno, del resto, a trionfare a queste latitudini fu proprio il Cavallino Rampante con il pilota spagnolo Carlos Sainz Jr., l’unico ad interrompere la lunghissima striscia di vittorie di Max Verstappen.

Alonso choc, ora i suoi tifosi temono il peggio: l’ex Ferrari rischia lo stop forzato

Singapore segnerà il ritorno in pista di Kevin Magnussen, il pilota della Haas che ha saltato il Gran Premio di Baku per squalifica. Sì, il danese è stato fermato per aver accumulato troppi penalty points (primo in assoluto con questo sistema), la cosiddetta “patente a punti” che conteggia le infrazioni che commettono i piloti.

La sanzione, infatti, scatta ogni qualvolta un pilota raggiunge i 12 punti di penalità. Ma chi rischia adesso? Il sito Formula Passion “mette in guardia” l’ex ferrarista Fernando Alonso, oggi all’Aston Martin, il cui margine rispetto alla squalifica è davvero molto ridotto. Lo spagnolo non ha ricevuto alcun penalty point nelle ultime sei gare di Formula Uno ma se dovesse fare almeno due incidenti nei prossimi Gp rischierebbe lo stop forzato.