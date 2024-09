Rayo Vallecano-Atletico Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è una partita valida per la sesta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Champions League come in Liga: anche in Europa l’Atletico Madrid ha dimostrato di essere in gran forma e giovedì scorso un buon Lipsia (2-1) ha dovuto alzare bandiera bianca nella sfida con i Colchoneros, valida per la prima giornata della nuova fase campionato della coppa dalle grandi orecchie. Gli uomo del “Cholo” Simeone restano così imbattuti: in 6 partite non hanno ancora conosciuto sconfitta (4 vittorie e due pareggi).

Contro i Roten Bullen i madrileni sono stati bravi a rimettersi in carreggiata dopo essere passati in svantaggio al 4′ di gioco: la rete decisiva l’ha realizzata il difensore uruguagio Gimenez allo scoccare del 90′, quando il pareggio sembrava ormai inevitabile. Nella Liga, invece, l’Atletico viene da due importanti successi contro due avversari validi come l’Athletic Bilbao ed il Valencia, in cui ha allungato a quattro la strisca di clean sheet di fila (l’ultimo gol incassato dai Colchoneros in campionato risale alla prima giornata, oltre un mese fa). Per restare in scia a Barcellona e Real Madrid, tuttavia, gli uomini di Simeone dovranno confermarsi nell’insidioso derby con il Rayo Vallecano, in programma nel quartiere madrileno di Vallecas. Griezmann e compagni faranno bene a non prendere sotto gamba l’impegno, visto che davanti al proprio pubblico i Matagigantes sono molto temibili e finora in casa hanno perso (di misura) solamente con il Barcellona (1-2).

Come vedere Rayo Vallecano-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid, valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per il Rayo Vallecano i cugini dell’Atletico rappresentano un tabù: non li battono dal 2013. Anche stavolta gli uomini di Simeone dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta ma difficilmente terranno di nuovo la porta inviolata, tenendo conto pure delle fatiche europee.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Atletico Madrid

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez; Embarba, Isi, Alvaro; Camello.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Le Normand, Reinildo, Samu Lino; Gallagher, Witsel, Simeone; Sorloth, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2