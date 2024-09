Lione-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lione-Marsiglia è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Lione non è partito benissimo e tra i tifosi dei Gones c’è già chi rivede i fantasmi della passata stagione, con Lacazette e compagni che conclusero il girone d’andata praticamente in zona retrocessione per poi effettuare una rimonta clamorosa in quello di ritorno, riuscendo a qualificarsi all’Europa League.

Sono soltanto 4 i punti collezionati dagli uomini di Pierre Sage nelle prime 4 giornate di Ligue 1: sul bilancio pesano inevitabilmente le brutte sconfitte nei primi due turni contro due potenziali dirette concorrenti come Rennes e Monaco, in cui il Lione ha incassato 5 gol senza segnarne nessuno. Poi la vittoria rocambolesca contro lo Strasburgo (battuto 4-3 al Groupama Stadium) ha rappresentato un’inversione di tendenza anche se nella trasferta di Lens, domenica scorsa, Sage e i suoi non sono andati al di là di uno scialbo 0-0.

Di conseguenza, la classifica non può essere bella: il Lione al momento è tredicesimo, molto distante dalle tre squadre che attualmente occupano i primi posti. Tra queste c’è anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, il cui obiettivo è quello di provare ad interrompere l’egemonia del PSG: per tentare di colmare il gap coi parigini la società ha appena arruolato l’ex juventino Adrien Rabiot, rimasto svincolato dopo la separazione con la Signora. Nel frattempo la squadra del tecnico italiano continua a convincere. Escludendo il pari con il Reims, solo vittorie (Brest, Tolosa, Nizza) per un Marsiglia che non ha mai segnato meno di 2 gol a partita. Nell’ultimo match i Phoceéns hanno fatto bene anche in fase di non possesso, facendo registrare il primo clean sheet.

Come vedere Lione-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Si può dare fiducia al Marsiglia, che al momento sembra avere le idee più chiare rispetto al Lione. Gli ospiti dovrebbero uscire dal Groupama Stadium con un risultato positivo al termine di un match in cui le emozioni e lo spettacolo non mancheranno: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lione-Marsiglia

LIONE (3-5-2): Perri; Mata, Caleta-Car, Niakhate; Maitland-Niles, Veretout, Matic, Tolisso, Abner; Mikautadze, Lacazette.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Balerdi, Kondogbia, Brassier, Murillo; Hojbjerg, Koné; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2