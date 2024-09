Esonero Fonseca, scelto il nuovo allenatore del Milan: crollano le quote

Esonero Fonseca, traballa sempre di più la panchina del tecnico portoghese dopo la netta sconfitta in Champions League con il Liverpool.

Siamo ancora a settembre e la Serie A è cominciata soltanto da quattro giornate ma per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca il derby con l’Inter è già una sorta di “ultima spiaggia”. Il tecnico portoghese, sbarcato la scorsa estate a Milanello tra lo scetticismo generale – i tifosi si aspettavano un nome più altisonante dopo la separazione da Stefano Pioli – si gioca le ultime carte nella stracittadina con gli odiati nerazzurri, che si sono aggiudicati gli ultimi 6 precedenti con i cugini rossoneri.

I risultati deludenti nelle sfide con gli uomini di Simone Inzaghi avevano minato la fiducia anche nei confronti del precedente allenatore ed un’eventuale sconfitta nel derby della Madonnina potrebbe essere fatale anche per l’ex condottiero di Roma e Lille. Dopo l’allontanamento di Daniele De Rossi, esonerato in settimana dalla Roma in seguito al pari di Marassi contro il Genoa, potremmo dunque dover fare i conti con un altro licenziamento eccellente. I numeri, del resto, non sono dalla parte di Fonseca: il Milan ha vinto solamente una delle prime cinque partite tra campionato e Champions League, mostrando preoccupanti limiti difensivi. E la vittoria, l’unica ottenuta finora, con il neopromosso Venezia – travolto 4-0 sabato scorso – non può bastare. In caso di ulteriore passo falso – in particolar modo in un match delicato come quello con l’Inter – non sarebbe una sorpresa se i dirigenti Ibrahimovic, Moncada e Furlani dovessero propendere per l’esonero del lusitano.

Esonero Fonseca, Sarri prossimo allenatore del Milan?

Ma chi arriverebbe al posto di Fonseca? Secondo i bookmaker di Sisal, come riporta Asromalive.it, in cima alla lista c’è Maurizio Sarri. Le quote dell’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio sono crollate negli ultimi giorni ed un suo eventuale approdo nel capoluogo meneghino è pagato 4 volte la posta (4.00).

Oltre a Sarri si valuta una soluzione più “internazionale”: ai dirigenti rossoneri piace molto Edin Terzic, rimasto senza panchina dopo aver condotto il Borussia Dortmund in finale di Champions League lo scorso anno (la sua quota è 5.00). Sul terzo ed ultimo gradino del podio stazione invece Igor Tudor (6.00), anche lui “disoccupato” dopo aver lasciato quasi immediatamente la Lazio per incomprensioni con la società. Nella lista di Ibrahimovic, tuttavia, ci sono pure profili di spessore nonché di grande esperienza come Massimiliano Allegri (7.50) e Thomas Tuchel (9.00), reduci dalle esperienza non proprio positive con Juve e Bayern Monaco. Stessa quota dell’allenatore tedesco, infine, per l’attuale tecnico del Milan Futuro, Daniele Bonera.