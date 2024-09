Manchester City-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester City-Arsenal è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City a punteggio pieno e primo in classifica in Premier League può già allungare sull’Arsenal, che insieme al Liverpool appare la rivale più probabile nella lotta per la vittoria del titolo. In questo avvio di stagione i Gunners sono stati più solidi e cinici dello scorso anno, e soprattutto in assenza dell’infortunato Odegaard hanno badato al sodo sia nel derby vinto contro il Tottenham che nel pareggio a reti bianche con l’Atalanta.

Resistere in fase di non possesso palla contro il Manchester City non è però mai facile: la stessa Inter alla fine pur avendo giocato molto bene sfiorando il vantaggio, nella partita di Champions League alla fine ha rischiato di perdere sugli inserimenti di Gundogan. Senza De Bruyne da una parte e Odegaard dall’altra, sarà difficile per le due squadre rompere l’equilibrio, ma con l’abbondanza di qualità tecnica a disposizione dei due allenatori almeno un gol a testa appare comunque altamente probabile.

Del resto Haaland è già a quota 9 gol in Premier League e dall’altra parte Saka sta brillando in fatto di assiste, è già a quota quattro.

Come vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X+over 1,5” nella partita tra Manchester City e Arsenal è quotato a 1.51 su Goldbet, Lottomatica e a 1.55 Snai. Il segno “Gol” (entrambe le squadre segnano) è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

Il Manchester City potrebbe approfittare delle assenze dell’Arsenal, sfruttando la sua panchina lunga e il maggior numero di ricambi dopo la Champions League, evitando così la sconfitta in una partita in cui comunque entrambe le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Rodri; Savinho, Silva, Gundogan, Grealish; Haaland.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Jorginho, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1