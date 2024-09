I pronostici di domenica 22 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 22 settembre, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League: spiccano Inter-Milan e Manchester City-Arsenal.

Domenica spettacolare nei principali campionati europei con tanti big match, su tutti il derby tra Inter e Milan e la sfida tra due delle principali candidate alla vittoria della Premier League: Manchester City e Arsenal. Il Milan ha iniziato male la stagione e l’allenatore Fonseca è a rischio esonero: i precedenti recenti sono tutti dalla parte dei nerazzurri, compresa la doppia sfida di Champions League: pronosticare qualcosa di diverso dalla vittoria dell’Inter è in questo momento molto difficile.

Più equilibrato il big match di Premier League, anche se Arteta deve fare i conti con qualche assenza di troppo: la minore possibilità di ricorrere al turn over dopo la Champions League potrebbe giocare in favore di Guardiola.

I pronostici sulle altre partite

Ci sono altre tre partite che promettono spettacolo e gol: restando in Serie A occhio a Fiorentina-Lazio, nella Ligue 1 francese c’è Lione-Marsiglia, in Bundesliga Stoccarda-Borussia Dortmund e nella Liga spagnola Villarreal-Barcellona col Sottomarino Giallo pronto ad approfittare delle numerose assenze con cui deve fare i conti l’allenatore blaugrana Hansi Flick.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Manchester City-Arsenal, Premier League, ore 17:30

Vincenti

Monaco (in Monaco-Le Havre, Ligue 1, ore 15:00)

(in Monaco-Le Havre, Ligue 1, ore 15:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Serie A, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Serie A, ore 15:30) Inter (in Inter-Milan, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-NAC Breda , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Fortuna Sittard-PSV , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Lione-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Lazio , Serie A, ore 12:30

, Serie A, ore 12:30 Villarreal-Barcellona , Liga, ore 18:30

, Liga, ore 18:30 Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 4.40 GOLDBET ; 4.46 SNAI; 4.40 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Brighton vincente e almeno un gol per squadra in Brighton-Nottingham Forrest, Premier League, ore 15:00