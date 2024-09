Inter-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Milan è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sulle due sponde dei navigli, alla vigilia dell’attesissimo derby, si vivono momenti diametralmente opposti. Da una parte c’è l’Inter, che pur collezionando qualche pareggio di troppo (3 in 5 partite, inaspettati quelli in trasferta con Genoa e Monza) rimane un po’ sotto tutti i punti di vista la squadra da battere in Serie A e l’ha dimostrato mercoledì scorso riuscendo ad evitare la sconfitta contro il Manchester City di Guardiola e Haaland nella prima giornata della fase campionato di Champions League (0-0).

Dall’altra invece abbiamo un Milan già sull’orlo di una crisi di nervi. Il tecnico Paulo Fonseca è tornato in bilico dopo la netta sconfitta all’esordio in Champions contro il Liverpool, che martedì a San Siro ha di nuovo messo a nudo i problemi difensivi dei rossoneri, piegati 3-1. L’unico successo – ma anche l’unica prestazione convincente – del Diavolo resta quello di sabato scorso con il neopromosso Venezia (4-0), troppo poco per vedere il bicchiere mezzo pieno e soprattutto per mettere a tacere le critiche, indirizzate sia alla società sia all’allenatore portoghese, da quest’estate nell’occhio del ciclone. Il Milan, nonostante la vittoria sui lagunari, in campionato è in ritardo sulla tabella di marcia, avendo conquistato solo 5 punti in 4 partite. E poco importa se Theo Hernandez e compagni hanno realizzato 9 gol, miglior attacco insieme a Inter e Napoli. Fonseca deve dunque fare i conti con le “ombre” dei possibili sostituti (Tuchel, Sarri, Terzic) e nel caso in cui dovesse arrivare un’altra sconfitta nel derby – sarebbe la settima di fila nella stracittadina – l’esonero è una soluzione che Ibra e Furlani prenderanno sicuramente in considerazione.

Inter-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Per Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, non ci sono defezioni importanti: out solo il lungodegente Buchanan. Rispetto alla gara di Manchester potrebbe rivedersi Dimarco, tornato a disposizione. Dietro giocheranno Acerbi, Bastoni e Pavard, mentre a centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Frattesi. Davanti largo alla coppia Thuram-Lautaro, con Taremi pronto a subentrare.

Fonseca invece è preoccupato per le condizioni di Maignan, che è uscito acciaccato dal match con il Liverpool e resta in dubbio per il derby. In caso di forfait in porta andrebbe il terzo Torriani. I ballottaggi sono in difesa e in attacco: Emerson Royal insidia Calabria, mentre Morata dovrebbe vincere il duello con Abraham.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e in streaming

Inter-Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Continuerà il dominio nerazzurro nei derby della Madonnina? L’Inter sta sicuramente meglio ed è favorita ma occhio ad un possibile moto d’orgoglio dei rossoneri, visto che per Fonseca questa potrebbe essere già l’ultima spiaggia. I numeri difensivi del Milan – tutte le partite giocate finora dal Diavolo sono terminate con 3 gol complessivi – suggeriscono in ogni caso di puntare sul segno “Over 2.5”. Attenzione a Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter è ancora a secco di gol ed il Milan rientra nel novero delle sue vittime preferite (11 gol).

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1