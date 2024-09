Roma-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Udinese è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La notizia della settimana è stata indubbiamente la decisione della Roma di esonerare Daniele De Rossi, a cui sono stati fatali i tre pareggi nelle prime quattro giornate di campionato, inframezzati dalla sconfitta con l’Empoli all’Olimpico. Zero vittorie e soltanto 3 punti in classifica: tanto è bastato per convincere i dirigenti giallorossi a dare il benservito all’ex centrocampista, subentrato lo scorso inverno a José Mourinho. Una scelta che ha fatto e probabilmente continuerà a far discutere.

Il sostituto di De Rossi è Ivan Juric, reduce da un triennio tutto sommato positivo al Torino: per l’allenatore di Spalato si tratta della prima grande occasione – in passato non ha mai guidato una big – per la Roma invece è una sorta di ritorno al passato, dal momento che le sue idee di gioco sono per certi versi più simili a quelle di Mourinho. Il calcio di Juric, allievo di Gian Piero Gasperini, è principalmente fisico e si basa molto sull’aggressività e sul pressing uomo contro uomo ma rispetto al tecnico dell’Atalanta è più conservativo.

A lui si chiede un’immediata inversione di rotta, a partire dalla sfida con l’Udinese, grande sorpresa di quest’inizio di stagione. I friulani dopo 4 partite hanno collezionato più punti di tutti (10) ritrovandosi in testa alla classifica e contro il Parma, lunedì, è arrivata la terza vittoria di fila (2-3 in rimonta, approfittando anche della superiorità numerica). Non poteva iniziare meglio l’avventura del semisconosciuto Kosta Runjaic sulla panchina bianconera, ma la domanda ora è: quanto durerà?

Roma-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Juric riproporrà la difesa a tre, suo marchio di fabbrica, e sarà composta da Mancini, Hermoso e N’Dicka. Sugli esterni Angelino e Celik, mentre a centrocampo agiranno Cristante e Koné. Preoccupano le condizioni di capitan Pellegrini: se non dovesse farcela al suo posto è pronto El Shaarawy, che in coppia con Dybala sosterrà la prima punta Dovbyk (l’ucraino si è sbloccato domenica scorsa a Marassi contro il Genoa).

Nell’Udinese Kabasele potrebbe prendere il posto di Giannetti, non al meglio, mentre in attacco Runjaic ha in mente di schierare la coppia Lucca-Thauvin in un 3-5-2 puro, con Brenner che stavolta partirà dalla panchina.

Come vedere Roma-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Udinese è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Roma ha avuto la meglio sull’Udinese 18 volte negli ultimi 18 precedenti e dalla stagione 2012-13 i friulani sono quelli contro cui i giallorossi hanno fatto registrare più clean sheet, ben 11. Resta da capire come ha reagito la squadra all’esonero di De Rossi ma se l’obiettivo è ritrovare subito fiducia e riavvicinarsi alla zona Europa questa è una gara da non sbagliare assolutamente: secondo noi il trend non cambierà ed è probabile che Juric riesca a bagnare il suo esordio sulla panchina capitolina con una vittoria.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1