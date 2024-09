Vincente Champions League, la quota della Juve è assurda: occasione ghiotta

Champions League, si parte con il nuovo format e tante incognite. La quota della Juventus lascia tutti a bocca aperta.

Ci vorrà un po’ per metabolizzare le modifiche apportate, ma di una cosa siamo certi: la Champions League continuerà ad essere una delle competizioni più amate e seguite del panorama sportivo internazionale. Il nuovo format la rivoluzionerà come mai prima d’ora e chissà, magari in virtù di esso cambieranno completamente anche le gerarchie del calcio europeo.

Prima di scoprire quali squadre siano favorite e quali siano i pronostici in vista della prossima edizione, concediamoci però un veloce ripasso. Per effetto del nuovo format, lo ricordiamo, la fase a gironi cessa di esistere. Le squadre disputeranno 8 partite, nell’ambito di un girone unico, per cui affronteranno, ogni volta, una squadra diversa. Giocheranno metà delle partite in casa, le altre in trasferta. Potranno misurarsi, pertanto, con un maggior numero di rivali, il che, si pensa, renderà i vari club ancor più competitivi.

Scopriamo adesso, invece, quali siano le previsioni dei bookmaker dopo il primo assaggio di una competizione che, pur essendo tutta nuova, conserva il fascino di sempre. Le quote relative alla squadra che secondo gli analisti vincerà la Champions League 2025 sono chiare e non resta, quindi, che “esplorarle” e capire perché gli esperti siano giunti a queste conclusioni.

Champions League, le previsioni dei bookmaker

Iniziamo col dire che in prima fila c’è il Manchester City di Pep Guardiola, in cerca di un bis nel Vecchio Continente. La sua vittoria vale 3.75 volte la posta, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni è che nel calcio, come del resto nella vita, può sempre accadere qualcosa di completamente inaspettato.

Al secondo posto, nella lista delle favorite per la vittoria, troviamo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che quest’anno potrà fare affidamento su un ulteriore valore aggiunto: Kylian Mbappé. La vittoria della squadra iberica è data a 4.50. La terza piazza, in maniera forse un po’ inaspettata, se l’assicura l’Arsenal di Arteta, che ha tutta l’intenzione di regalarsi un salto di qualità. Gli analisti vogliono darle fiducia ed è per questo che la vittoria varrebbe, eventualmente, 10 volte la posta.

Sembra una mission impossibile, invece, per Juventus e Milan. La vittoria della prima è data a 40.00, mentre il trionfo dei rossoneri vale 50.00. Un’occasione ghiottissima, insomma, per gli altri competitor, che con bianconeri e milanisti sfavoriti avranno vita decisamente più facile.