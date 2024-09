I pronostici di sabato 21 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 21 settembre, tornano in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League: c’è Juventus-Napoli.

La quinta giornata di Serie A prosegue con altre tre partite in programma, tra le quali spicca il big match di Torino tra Juventus e Napoli: la squadra allenata da Thiago Motta ha fatto un figurone in Champions League contro il PSV, e in campionato ha finora mostrato grande solidità difensiva. Ecco perché potrebbe essere una buona idea puntare sulla doppia chance interna in combo con il multigol 1-4.

Tra i top club europei in questo sabato la fiducia del Veggente va sul Bayern Monaco – che nelle ultime 16 partite ha sempre vinto sul campo del Werder Brema – sull’Aston Villa col Wolverhampton, sul Liverpool col Bournemouth e sul Real Madrid contro l’Espanyol.

I pronostici sulle altre partite

In base alle statistiche sui gol fatti e subiti, sugli expected goals e sullo stile tattico di gioco delle squadre in questione, il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Werder Brema-Bayern Monaco e Heidenheim-Friburgo di Bundesliga, Crystal Palace-Manchester United, West Ham-Chelsea e Fulham-Newcastle di Premier League, Reims-PSG di Ligue 1 e Lecce-Parma di Serie A.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X DOPPIA CHANCHE + MULTIGOL 1-4 in Juventus-Napoli, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Bayern Monaco (in Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30)

(in Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30) Aston Villa (in Aston Villa-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

(in Aston Villa-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00) Liverpool (in Liverpool-Bournemouth, Premier League, ore 16:00)

(in Liverpool-Bournemouth, Premier League, ore 16:00) Real Madrid (in Real Madrid-Espanyol, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Werder Brema-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Crystal Palace-Manchester United , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Reims-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham-Chelsea , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Heidenheim-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Fulham-Newcastle , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Lecce-Parma, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.00 GOLDBET ; 5.07 SNAI; 5.00 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Eintracht Francoforte vincente e almeno un gol per squadra in Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga, ore 18:30