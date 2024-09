Berrettini gioca a carte scoperte: non la molla più

Matteo Berrettini ha deciso di urlarlo in una maniera piuttosto insolita: messaggio chiarissimo, non lascia spazio ad interpretazioni.

Sbagliava chi credeva che la storia d’amore tra Matteo Berrettini e il tennis fosse ormai giunta al capolinea. Il campione romano ha ancora qualcosa da dire in campo e lo ha dimostrato, oltre che vincendo due titoli durante la scorsa estate, anche a Bologna, in occasione della fase a gironi della mitica Coppa Davis.

Ha vinto tre partite su tre e ha dato un contributo determinante, di fatto, alla Nazionale azzurra di tennis, che ancora una volta è riuscita nella non semplice impresa di centrare le Finals della nota competizione a squadre. Sapremo solo a novembre se il battaglione di Filippo Volandri sarà in grado di fare il bis e di riconquistare l’insalatiera, ma per ora non resta che godersi la gioia del momento e tenere le dita incrociate.

Berrettini, dal canto suo, sembra impaziente al sol pensiero che scocchi l’ora di partire per Malaga. Qualche ora fa ha pubblicato un post in tal senso emblematico, un carosello di foto di Bologna accompagnato da una didascalia che la dice lunga su quanto sia felice di indossare nuovamente la maglia dell’italtennis. E mentre il pensiero volava all’imminente trasferta spagnola, Matteo trovava anche il tempo di dedicarsi ad un’attività piuttosto insolita per uno sportivo del suo calibro.

Berrettini in passerella: il dettaglio non è passato inosservato

Gli amanti della moda si saranno senz’altro accorti che c’era anche lui, qualche ora fa, alla Milano Fashion Week. Non in qualità di spettatore, cosa che non ci avrebbe sorpresi, ma in veste, udite udite, di modello.



Lo scorso 18 settembre ha calcato la passerella meneghina sfilando per Boss, il brand tedesco che lo veste dalla testa ai piedi da ormai due anni e del quale è testimonial. Il marchio ha voluto lui, e non solo, in occasione della presentazione della collezione primavera/estate 2025, certi del fatto che la sua presenza avrebbe incuriosito, e non poco, il pubblico presente. Cosa che puntualmente è accaduta, a riprova del fatto che Berrettini in versione indossatore piace e pure tanto.

Il suo look ha fatto centro e ha destato un certo interesse anche il fatto che Matteo abbia giocato a carte scoperte. A completare il suo look c’era, nello zaino, una racchetta, dettaglio che dimostra che non ha più intenzione di mollare il suo accessorio preferito e, ancor meno, il tennis.