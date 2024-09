Juventus-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Napoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il ritorno di Antonio Conte allo Stadium non è mai un evento banale: dopo averlo fatto da allenatore dell’Inter qualche anno fa, l’ex centrocampista e capitano della Juventus ritrova i suoi vecchi tifosi da tecnico del Napoli, altro club storicamente non proprio “amico” della Signora.

Del resto, è stato lo stesso Conte a ribadire l’esistenza di un forte legame con il mondo Juve: legame che però per 90 minuti dovrà essere accantonato perché nella seconda sfida più importante della giornata di Serie A (dietro solo al derby di Milano, in programma 24 ore più tardi) contano soltanto i 3 punti. Il suo Napoli è ripartito alla grande dopo la batosta con il Verona all’esordio, inanellando tre vittorie di fila. Nel 4-0 rifilato domenica scorsa al Cagliari si sono ammirati i tratti caratteristici delle squadre di Conte: tanta aggressività e tanta intensità ed i nuovi acquisti subito determinanti, da Lukaku a Buongiorno (entrambi a segno in Sardegna oltre ai veterani Di Lorenzo e Kvaratskhelia). E c’è chi chi rilancia la candidatura degli azzurri per il tricolore, dal momento che a differenza delle altre big non saranno impegnati nelle coppe europee. Gli uomini di Thiago Motta invece hanno ripreso fiato proprio in Europa, travolgendo 3-1 il PSV Eindhoven nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Una vittoria senza macchie, che consente alla Juventus di mettersi alle spalle i deludenti pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli.

I nuovi iniziano ad incidere (Gonzalez, Koopmeiners, Kalulu) ma la sensazione è che i bianconeri al momento si trovino più a proprio agio contro avversari che lasciano giocare, situazione che potrebbe non verificarsi nel match con il Napoli, migliorato in fase di non possesso e che ha collezionato 2 clean sheet nelle ultime 3 gare.

Juventus-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Motta ha qualche problema in difesa, dove non ci sarà Gatti: l’ex difensore del Frosinone si è fatto male con il PSV e darà forfait. Al suo posto giocherà Danilo, pronto a ricomporre la coppia tutta brasiliana con Bremer. Scontato il turnover dopo la gara di martedì. Cambiaso potrebbe trovare posto sull’out destro difensivo, ma dall’altro lato il tecnico bianconero concederà una chance a Cabal. In mezzo spazio a Thuram, davanti Nico Gonzalez è insidiato da Weah ed anche Yildiz, autore di un gol straordinario in Champions, rischia il posto.

Il dubbio principale di Conte riguarda la trequarti. Politano dovrebbe partire titolare, ma in panchina fremono McTominay e David Neres. A sinistra Spinazzola la spunterà nel ballottaggio con Olivera, la difesa invece sarà composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani. Inamovibile Lukaku in attacco.

Come vedere Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Napoli, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi anni il trend sembra essersi invertito ed è stato il Napoli ad aggiudicarsi 3 scontri diretti su 4, tra cui il 5-1 del “Maradona” nella stagione dello scudetto ed il successo targato Raspadori nella penultima allo Stadium. La Juventus finora è stata molto solida – in campionato non ha ancora subito gol – ma affrontare un Napoli ringalluzzito per via delle tre vittorie di fila non sarà affatto semplice, soprattutto a pochi giorni dall’impegno europeo. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se gli azzurri riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Zambo Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1