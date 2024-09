Novak Djokovic, tutto finito: arriva una dolorosa decisione

Novak Djokovic, tutto finito: la dichiarazione del campione serbo che ha lasciato gli appassionati di stucco. “Qualcosa è cambiato”.

Quando ci si accorge che l’età avanza inesorabilmente si iniziano a fissare delle priorità. Una “regola” che vale anche per gli sportivi: a fine carriera – soprattutto se costellata di successi – di solito si comincia a fare qualche calcolo. Come, ad esempio, ridurre il numero di partite da disputare nell’arco di un anno.

Un discorso che riguarda qualsiasi sport, ma in particolar modo per quelli individuali, in genere più usuranti. Il tennis è uno di questi: lo stiamo vedendo con Rafa Nadal, che dopo aver giocato pochissimo nelle ultime due stagioni per via degli infortuni, quest’anno ha deciso di rientrare esclusivamente per la stagione sul rosso. I principali obiettivi del campione maiorchino erano Roland Garros e Olimpiadi, entrambi in programma sul mattone tritato di Parigi. Ed a breve potrebbe imitarlo anche Novak Djokovic, suo grande rivale: il serbo, 24 volte campione Slam, ha da poco compiuto 37 anni e per la prima volta dal 2017 chiuderà la stagione senza neppure un Major in bacheca. Il nativo di Belgrado, però, non fa drammi. Il suo unico obiettivo nel 2024 era la medaglia d’oro alle Olimpiadi parigine, diventata con il passare degli anni quasi un’ossessione. E l’ha raggiunto, battendo lo scorso luglio nella finalissima per il metallo più prezioso il giovane fenomeno Alcaraz.

Novak Djokovic, tutto finito: priorità a Slam e Coppa Davis

E adesso? Da questo momento in poi vedremo un Djokovic più appagato e meno combattivo? Assolutamente no, ma è probabile che nel 2025 potremo ammirarlo soltanto negli Slam ed in Coppa Davis.

Almeno è questo ciò che traspare dalle sue parole, pronunciate in una recente intervista e riportate anche da Tennis World Italia. “Non inseguo le Atp Finals, non inseguo la classifica – ha spiegato Djokovic – Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei per la mia carriera. Le mie priorità principali sono giocare per la mia nazionale e gli Slam. Ho vinto tutto, ho 37 anni, inevitabilmente qualcosa è cambiato”. Niente Masters 1000, quindi. E neppure le Finals torinesi. Al momento, oltretutto, il serbo sarebbe fuori dai primi 8 nella Race, la speciale classifica che tiene conto dei punti ottenuti in stagione e che mette in palio i pass per partecipare al torneo dei Maestri che dal 2021 va in scena nel capoluogo piemontese. Nel corso della sopracitata intervista Djokovic ha ammesso pure che l’unico torneo ufficiale a cui potrebbe prendere parte nei prossimi mesi è quello di Shanghai, in Cina.