Serie B, i pronostici sulle partite della sesta giornata

Serie B, sfida ad alta quota tra prima e seconda in classifica: Pisa contro Brescia. La Sampdoria ultima in classifica cerca riscatto contro l’ottimo Sudtirol.

La sesta giornata di Serie B regala un interessante scontro al vertice tra la capolista Pisa ed una delle squadre che sognano il sorpasso sui nerazzurri, il Brescia. I toscani di punti ne hanno 11, due in più dei lombardi, secondi insieme a Spezia e Sudtirol. Per gli uomini di Pippo Inzaghi è stata una partenza inaspettatamente positiva: sono ancora imbattuti e vengono da due vittorie di fila con Reggiana e Salernitana. Anche i lombardi hanno conquistato 6 punti nelle ultime due giornate, battendo 2-1 il Sudtirol e travolgendo 4-0 il Frosinone.

Lecito aspettarsi un match equilibrato in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol. Gara da almeno una rete per parte anche quella tra Cosenza e Sassuolo: i Lupi, nonostante la spada di Damocle della penalizzazione (4 punti in meno per inadempienze finanziarie) continuano a stupire e una settimana fa si sono presi lo scalpo della più quotata Sampdoria. Gli emiliani stanno meglio rispetto ai blucerchiati ma per loro non sarà facile tornare dalla Calabria con i 3 punti in tasca. Le due vittorie nelle ultime tre partite dimostrano che il Palermo ha iniziato a carburare: i rosanero, che non erano partiti benissimo, hanno buone possibilità di battere il neopromosso Cesena al “Barbera” in una gara che promette gol. Favorito pure lo Spezia nel “quasi derby” con la Carrarese: i liguri in casa finora hanno sempre vinto e probabilmente regoleranno pure i toscani.

Le previsioni sulle altre partite

Giace incredibilmente all’ultimo posto in classifica la Sampdoria. Il cambio in panchina (Sottil ha sostituito Pirlo) non ha sortito gli effetti sperati ed a Cosenza è arrivata la terza sconfitta per i blucerchiati.

Il club genovese in questo weekend dovrà vedersela contro l’ottimo Sudtirol a Marassi prima del derby con il Genoa in Coppa Italia: gli altoatesini hanno più certezze ma non è da escludere uno scatto d’orgoglio di Coda e compagni. Tenterà di voltare pagina anche il Frosinone, altra grande delusione di questo primo scorcio di stagione, ma il Bari, reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Mantova, venderà cara la pelle allo Stirpe. Equilibrio in Reggiana-Salernitana, ma fatichiamo a scorgere un chiaro favorito anche in Modena-Juve Stabia e Mantova-Cittadella.

Serie B: possibili vincenti

Palermo o pareggio (in Palermo-Cesena, sabato 21 ore 15:00)

Sampdoria (in Sampdoria-Sudtirol, sabato 21 ore 15:00)

Spezia (in Spezia-Carrarese, domenica 22 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Reggiana-Salernitana, sabato 21 ore 15:00

Frosinone-Bari, domenica 22 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cosenza-Sassuolo, sabato 21 ore 15:00

Pisa-Brescia, sabato 21 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Modena-Juve Stabia, sabato 21 ore 18:00

Mantova-Cittadella, domenica 22 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Gol” in Cosenza-Sassuolo è quotato invece a 1.68 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

