Crystal Palace-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Crystal Palace-Manchester United è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultima volta che il Manchester United ha giocato sul campo del Crystal Palace ha perso in malo modo, col risultato di 4-0. I Red Devils faranno bene a non sottovalutare nuovamente la trasferta a Selhurst Park. Nel turno precedente la squadra allenata da Ten Hag ha vinto sul campo del Southampton, ma l’approccio alla partita è stato pessimo e se solo Archer avesse segnato il rigore dell’uno a zero la sfida avrebbe probabilmente preso una piega ben diversa.

Il Manchester United sta creando occasioni da gol con grande facilità, è terza in classifica per expected goals creati, anche se deve migliorare nella precisione sotto rete. La difesa però non gira ancora a dovere, e il Crystal Palace proverà ad approfittarne con la qualità di Eze e il senso del gol di Mateta. Da quando è arrivato Glasner in panchina, a febbraio del 2024, solo Haaland (19) ha segnato più gol di Mateta in Premier League, ben 15.

Come vedere Crystal Palace-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Manchester United è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Crystal Palace potrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre in campo dovrebbero riuscire a fare gol.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester United

CRYSTAL PALACE (3-4-1-2): Henderson; Clyne, Guehi, Lacroix; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Eze; Nketiah, Mateta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1):Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee

POSSIBILE RISULTATO: 2-2