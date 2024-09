I pronostici di venerdì 20 settembre: Serie A, B, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 20 settembre, finita la tre giorni di Champions League tornano in campo Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie A, B e Saudi Pro League.

Terminata la tre giorni di Champions League tornano subito in campo i principali campionati europei con gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League dove ci sarà l’esordio di Pioli sulla panchina dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Una partita non semplice in casa dell’Al Ettifaq che è a punteggio pieno dopo le prime tre giornate e con il dubbio CR7, visto che ha saltato la partita di Champions League per un virus.

La scossa del cambio di allenatore dovrebbe comumque sortire gli effetti sperati, anche perché sul piano tecnico la superiorità tecnica dell’Al Nassr è evidente con o senza Ronaldo in campo. Non dovrebbe avere problemi l’Al Ahli degli ex “italiani” Ibanez e Demiral, con il nuovo bomber Toney a guidare l’attacco.

I pronostici sulle altre partite

In Serie A il Cagliari vorrà rifarsi dopo la batosta subita col Napoli ma sulla sua strada avrà l’Empoli ancora imbattuto in stagione, capace di vincere a Roma e di pareggiare con la Juventus. Nell’altro anticipo il Torino proverà a risollevarsi a livello offensivo sfruttando le debolezze del Verona, squadra finora dal rendimento altalenante.

Promette gol l’anticipo di Bundesliga tra Augsburg e Mainz e quello di Serie B tra Catanzaro e Cremonese, mentre in Ligue 1 il Nizza è favorito sul St.Etienne.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Cagliari-Empoli, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Al Ahli (in Al Ahli-Damac, Saudi Pro League, ore 17:55)

(in Al Ahli-Damac, Saudi Pro League, ore 17:55) Al Nassr (in Al Ettifaq-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Ettifaq-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00) Nizza (in Nizza-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ahli-Damac , Saudi Pro League, ore 17:55

, Saudi Pro League, ore 17:55 Al Ettifaq-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 PEC Zwolle-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Augsburg-Mainz , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Catanzaro-Cremonese , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Verona-Torino, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.70 GOLDBET ; 5.63 SNAI; 5.70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Verona-Torino, Serie A, ore 20:45