Verona-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Torino è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo le prime quattro giornate di Serie A Verona e Torino frequentano entrambe le cosiddette zone “nobili” della classifica (se il campionato terminasse oggi sarebbero in Europa) e finora hanno collezionato rispettivamente 6 ed 8 punti. I granata camminano addirittura a braccetto con Juventus e Inter e la vetta dista soltanto 2 lunghezze: non era affatto scontata una partenza del genere, considerando che le incognite non erano poche, dal cambio di allenatore a qualche cessione dolorosa che sembrava avesser indebolito la rosa.

Il debuttante Paolo Vanoli invece è riuscito a dare un’identità alla squadra, che gioca in modo diverso rispetto alla gestione precedente. Il Torino è più propositivo rispetto all’era Juric e ricerca maggiormente anche il dominio del possesso palla. Zapata e compagni sono ancora imbattuti: dopo le vittorie con Atalanta e Venezia è arrivato il pareggio a reti bianche con il Lecce (0-0), un piccolo passo indietro a livello offensivo e realizzativo. Due successi e due k.o. invece per il Verona di Paolo Zanetti, che si è arreso a squadre più forti dal punto di vista qualitativo come Juve e Lazio ma ha avuto la meglio su Napoli – travolto 3-0 all’esordio – e Genoa tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata e conquistando un bottino di punti non irrilevante per una squadra che ha come obiettivo quello di portare a casa la salvezza nel più breve tempo possibile.

Verona-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti non dovrebbe effettuare modifiche alla formazione che è scesa in campo all’Olimpico lunedì scorso. In attacco Tengstedt, in gol contro i biancocelesti, sarà supportato da Harroui e Kastanos – i due restano comunque in dubbio perché non al 100% – mentre a centrocampo agiranno Dani Silva e Belahyane, con Tchatchoua e Lazovic che avranno il predominio delle fasce. Out Duda e Serdar, potrebbe farcela invece Frese.

Qualche problema anche per Vanoli, che in difesa rischia di dover rinunciare a Coco: se l’iberico darà forfait è pronto Maripan. Niente da fare per Vojvoda: sulla corsia mancina è ballottaggio tra Borna Sosa e Pedersen.

Come vedere Verona-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Torino è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.05 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Torino si è aggiudicato le ultime tre sfide giocate al “Bentegodi” e contro i veneti non perde da 10 partite. I granata stanno indubbiamente attraversando un buon momento e dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche in quest’occasione ma attenzione al Verona, altra squadra che sta sorprendendo: un pareggio non è da escludere in un match in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Verona-Torino

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Harroui, Kastanos; Tengstedt.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Ilic, Linetty, Borna Sosa; Adams, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1