Da non credere, Tamberi ‘cambia’ sport: il video parla chiaro

Tamberi cambia sport: si sa, quando ci sono di mezzo le donne allora c’è sempre qualcosa da fare. Il video virale sui social

Qualcosa da farsi perdonare, Tamberi, dopo aver perso la fede durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, ce l’ha. E forse anche per questo si “concede” a tutte le richieste della moglie. Certo, quello che ha vissuto lui lo vivono quasi tutti i mariti.

Dal salto in alto al sollevamento pesi. Tamberi, in un video pubblicato dalla moglie sui social, si lamenta del peso di una borsa che la stessa gli ha chiesto di portare. “Mi piega la spalla” si sente nel video dell’atleta azzurro, campione olimpico a Tokyo, che poi a Parigi si è dovuto arrendere a quelli che sono stati dei problemi di salute che lo hanno colpito nel corso della gara. Quella delusione, ormai, è forse messa alle spalle. Anche se siamo sicuri che ogni tanto Tamberi ci pensa ancora. Ma è anche arrivato il momento di guardare avanti e di pensare se possibile alle prossime gare.

Tamberi cambia sport, il video è virale

Magari anche pensando di cambiare sport. E passare al sollevamento pesi. Certo, il fisico per questa disciplina Gimbo non ce l’ha, ma lo stile, vedendo la continuazione del video, non manca proprio. Sì, perché dopo essersi lamentato del peso della borsa in questione, e nell’altra mano Tamberi trascina anche una valigia, lo stesso continua la sua performance.

Ginocchio appoggiato appunto al trolley, con la borsa della moglie decide che è arrivato il tempo proprio di fare un allenamento, come se fosse in palestra, come fosse pronto a scendere tra qualche giorno in pista. Uno spettacolo, all’interno di una stazione dei treni italiana, con i fan che sicuramente, riconoscendolo, lo guardavano da lontano. Sì, è una dimostrazione che il momento difficile è stato sicuramente messo alle spalle in questo momento. E dopo la sfortuna che lo ha colpito a Parigi è anche giusto così. Sorridere, per andare avanti con la vita alla ricerca di nuove sfide e di nuove imprese. Dopo le emozioni che ci ha fatto vivere a Tokyo se lo merita eccome.