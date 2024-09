Bundesliga, pronostici quarta giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, dopo la scorpacciata di gol contro la Dinamo Zagabria in Champions League il Bayern Monaco mette nel mirino un’altra vittoria.

In settimana il Bayern Monaco è diventata la prima squadra a segnare 9 gol in un match di Champions League strapazzando la malcapitata Dinamo Zagabria con un 9-2 da record. Tutto troppo facile per i bavaresi, che solamente pochi giorni prima avevano rifilato 6 reti al neopromosso Kiel nella terza giornata di Bundesliga.

Kane sta continuando a castigare i portieri avversari con straordinaria frequenza – ben 8 gol tra campionato e coppa – ma anche gli altri giocatori offensivi trovano facilmente la via del gol. Merito soprattutto degli aggiustamenti tattici del nuovo allenatore Vincent Kompany, il cui obiettivo è sfruttare tutto il talento che ha a disposizione. Dopo la scorpacciata di gol contro i croati il suo Bayern Monaco mette nel mirino la sesta vittoria stagionale, che gli consentirebbe di restare a punteggio pieno in classifica: cercherà di mettergli il bastone tra le ruote il Werder Brema, ancora imbattuto (due pareggi e una vittoria). I biancoverdi hanno già fermato il Borussia Dortmund (0-0) e sperano di rendersi indigesti anche alla corazzata di Kompany ma evitare la sconfitta contro un Bayern così lanciato e prolifico sarà complicatissimo: non sarebbe una sorpresa, tuttavia, se il Werder riuscisse a relizzare almeno un gol nel match del Weserstadion.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre che non hanno ancora perso c’è anche l’Union Berlino, reduce dal buon pareggio di Lipsia (0-0). Per i capitolini adesso arriva il secondo incontro casalingo stagionale contro l’Hoffenheim, stordito dalle due sconfitte consecutive contro Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen.

Il club di Sinsheim ha già incassato parecchi gol – sono 9, solo il Kiel fanalino di coda ha fatto peggio – e con ogni probabilità faticherà a tenere la porta inviolata pure nella capitale tedesca. A Bochum va in scena invece un potenziale scontro diretto per la salvezza tra i padroni di casa e il disastroso Kiel: occasione da non perdere per gli uomini di Peter Zeidler, ancora inchiodati a quota zero punti insieme alle due neopromosse. Il match più interessante, infine, è quello che vede di fronte Heidenheim e Friburgo: prevediamo equilibrio in una gara in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Union Berlino-Hoffenheim)

Bayern Monaco (in Werder Brema-Bayern Monaco)

Bochum o pareggio (in Bochum-Kiel)

La partita da almeno tre gol complessivi

Werder Brema-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Friburgo

Union Berlino-Hoffenheim

Bochum-Kiel

Comparazione quote

Il segno “Over 3.5” in Werder Brema-Bayern Monaco è quotato a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Heidenheim-Friburgo è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e a 1.50 su Snai.

