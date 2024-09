Ufficiale Bagnaia, ora non ci sono più dubbi: tifosi in visibilio

Ufficiale Bagnaia: adesso non ci sono più dubbi e i tifosi sono al settimo cielo. Ecco l’annuncio del corridore della Ducati

Dopo il secondo posto a Misano, che lo ha riavvicinato a Jorge Martin, Pecco Bagnaia, campione del modo in carica in sella alla sua Ducati, è pronto a tornare in pista. E il Mondiale riprenderà di nuovo dall’Italia e dallo stesso circuito. Che lui conosce bene, essendo di casa.

Prima della pausa ha vinto Marc Marquez, sfruttando nel migliore dei modi quel momento di pioggia durante la gara, volando al primo posto in classifica e non mollandolo più. Poi negli ultimi giri Pecco ha deciso di non forzare la mano, visto che Martin ormai era dietro dopo aver sbagliato totalmente la propria strategia. E si è pure accontentato del second posto, quello che gli ha permesso ad oggi di essere a sette punti dalla testa della graduatoria. Un nulla. Un ribaltone che si può fare.

Ufficiale Bagnaia, ecco le condizioni

E a pochi giorni dal ritorno in pista Pecco Bagnaia è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche. Anche perché nella prima gara di Misano arrivava dall’incidente in Spagna quando un contatto con Marquez lo aveva fatto andare giù. Queste le parole di Pecco riportate dal portale formulapassion.it.

“Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse. Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa. Il GP dell’Emilia-Romagna sarà anche il primo appuntamento di una tripla: da qui in avanti la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina perciò sarà ancora più importante fare bene in questa fase del Campionato”. Insomma, un Bagnaia in forma, magari non è al cento per cento, ma sta sicuramente meglio di un paio di settimane fa. E adesso deve tornare alla vittoria, per difendere quel titolo conquistato l’anno scorso.