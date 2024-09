Premier League, pronostici quinta giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, in Champions League il Liverpool ha subito voltato pagina dopo la sconfitta con il Nottingham Forest ed ora vuole ripartire anche in campionato.

Nella notte di San Siro il Liverpool di Arne Slot ha dimostrato che la sorprendente sconfitta con il Nottingham Forest era solo un incidente di percorso: 3-1 al Milan nella prima giornata della fase campionato di Champions League e autostima subito ritrovata. I Reds adesso devono rimettersi in carreggiata anche in campionato per evitare che Manchester City e Arsenal scappino. Ad Anfield arriva il Bournemouth, la cui unica vittoria è stata quella con il disastroso Everton prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Le Cherries di Andoni Iraola sembrano essersi indebolite rispetto alla scorsa stagione ed in attacco si avverte la mancanza di Solanke, passato in estate al Tottenham: contro il Chelsea sono rimasti a secco di gol per la seconda volta nelle ultime tre partite. Sarà complicato bucare la difesa del Liverpool, che finora ha subito solo 28 tiri, di cui a malapena 10 nello specchio della porta (migliori numeri difensivi insieme all’Arsenal): ci aspettiamo, dunque, un successo netto da parte degli uomini di Slot, che al tempo stesso potrebbero tenere anche la porta inviolata. Torna immediatamente in campo dopo la Champions anche l’Aston Villa, travolgente contro gli svizzeri dello Young Boys (0-3). La quarta vittoria tra campionato e coppa non è utopia per i Villans di Unai Emery, che partono favoriti contro il Wolverhampton, capace di collezionare un solo punto in 4 gare.

Le previsioni sulle altre partite

In classifica, appaiato all’Arsenal e a soli due punti dalla capolista Manchester City, c’è il Newcastle, imbattuto e reduce da due successi di misura con Tottenham e Wolverhampton.

Un avvio senz’altro positivo per le Magpies, che come due anni fa possono dare filo da torcere a squadre più quotate per un posto tra le prime quattro. In questo fine settimana però li attende una trasferta non semplice contro il Fulham: i Cottagers dopo l’immeritata sconfitta all’esordio con il Manchester United hanno inanellato 5 risultati positivi, pur uscendo dalla Coppa di Lega contro il Preston, che martedì scorso ha avuto la meglio ai rigori. Restando a Londra, il Tottenham di Ange Postecoglou vuole dimenticare la doppia sconfitta con Newcastle ed Arsenal e contro il Brentford non dovrebbe mancare l’appuntamento coi 3 punti.

Nei match in programma alle 16 ci sono infine due potenziali scontri salvezza: il Leicester ha buone possibilità di evitare la sconfitta contro il fanalino di coda Everton, fermo a quota 0 punti, mentre il Southampton farà verosimilmente valere il fattore campo nella sfida tra neopromosse contro l’Ipswich Town.

Premier League: possibili vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Wolverhampton)

Leicester o pareggio (in Leicester-Everton)

Southampton o pareggio (in Southampton-Ipswich Town)

Tottenham (in Tottenham-Brentford)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Aston Villa-Wolverhampton

Liverpool-Bournemouth

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Fulham-Newcastle

Leicester-Everton

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” in Leicester-Everton è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI