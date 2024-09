Cagliari-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Empoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel nutrito gruppo di squadre che non hanno ancora vinto in campionato troviamo anche il Cagliari di Davide Nicola, penultimo in classifica con soli 2 punti conquistati su 12 disponibili. Non un inizio positivo per i rossoblù, che dopo i due pareggi con Roma e Como hanno perso di misura lo scontro diretto con il Lecce (1-0) e sono stati sommersi di gol dal Napoli di Antonio Conte (0-4).

Una brutta batosta quella rimediata sabato scorso, il risultato del resto parla chiaro, ma non sono mancate le note positive, visto che il Cagliari in certe occasioni è apparso addirittura più intraprendente dei partenopei. Contro l’Empoli serve una reazione, soprattutto a livello offensivo: la squadra di Nicola in 4 partite ha realizzato un solo gol, numeri che condivide insieme al Venezia ultimo in classifica. Umore diametralmente opposto invece nella cittadina toscana: gli azzurri sono una delle sorprese di queste prime giornate di Serie A e sabato scorso, dopo aver battuto la Roma all’Olimpico (1-2) e fermato il Bologna al “Dall’Ara” (1-1) gli uomini di Roberto D’Aversa si sono presi il lusso di imporre il pari anche alla Juventus di Thiago Motta, che in Toscana non è andata al di là di un pareggio a reti bianche. L’Empoli è dunque ancora imbattuto e può affrontare la sfida di Cagliari nelle migliori condizioni psicofisiche, potendo accontentarsi anche di un punto.

Cagliari-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria vuota in casa Cagliari: Nicola per la sfida con l’Empoli dovrebbe recuperare anche Prati, alle prese con un problema alla caviglia. Ai suoi lati giocheranno Gaetano e Marin, mentre Augello e Zortea scorrazzeranno sulle fasce. In attacco il tecnico rossoblù darà fiducia a Luvumbo e Piccoli ma dalla panchina è pronto Pavoletti, subentrato contro il Napoli.

Idee chiare anche per D’Aversa, che a centrocampo confermerà Maleh al posto dell’infortunato Fazzini. Duello sulla trequarti tra Esposito e Solbakken, inamovibile invece Colombo. In difesa Goglichidze con Viti e Ismajli.

Come vedere Cagliari-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari ed Empoli, in programma venerdì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Gli ultimi precedenti ci raccontano di partite molto tirate e con pochi gol: il segno “over 2.5” non si verifica dal 2019, quando in Sardegna le due squadre impattarono 2-2. Alla luce dei problemi offensivi del Cagliari, ci aspettiamo un altro match equilibrato, da meno 3 gol complessivi ed in cui i padroni di casa probabilmente eviteranno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Empoli

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Maleh, Seb. Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1