Clamoroso Verstappen, salta tutto in casa Red Bull!

Clamoroso Verstappen: in casa Red Bull salta tutto. Anche l’iniziativa destinata ai tifosi è ufficialmente scomparsa

La Red Bull vive senza dubbio il momento peggiore dagli ultimi tre anni a questa parte. La macchina non va, e Verstappen rischia anche di perdere il Mondiale Piloti se la McLaren riuscisse a prendere una decisione dando il via libera definitivo a Lando Norris, secondo in classifica.

Ma c’è Piastri, che ha vinto a Baku, che non sembra essere proprio della stessa idea. Quindi anche questa indecisione inglese potrebbe aiutare quello che per tre anni ha dominato in lungo e in largo non lasciando nemmeno le briciole. Di certo, comunque, il Mondiale Costruttori è bello ché andato: sì, non è ufficiale, ma ormai il sorpasso è stato effettuato e visto che pure Perez non ha mai regalato chissà quali punti alla scuderia, allora pensare di poter piazzare il controsorpasso appare utopia. E, in tutto questo, salta anche ufficialmente l’iniziativa dedicata ai tifosi.

Clamoroso Verstappen, salta tutto

Lo scorso anno, la Red Bull, aveva varato un concorso per i tifosi: c’era la possibilità per i fan di ispirare tre livree speciali per la RB19 da sfoggiare in occasione dei GP di Miami, degli Stati Uniti e di Las Vegas. E se lo scorso anno era andato tutto per il verso giusto, in questa stagione le cose sono cambiate in maniera radicale.

Se in Gran Bretagna è stata adottata ancora questa iniziativa, a Singapore e ad Austin, gli altri due appuntamenti che nel 2024 avrebbero dovuto regalare questa gioia ai tifosi, la livrea della macchina non cambierà. Con una nota ufficiale la Red Bull ha comunicato che “per effetto del peso extra che avrebbe comportato l’impiego di altra vernice è stato deciso di annullare le due livree speciali ispirate dai fan sia a Singapore che negli Stati Uniti dopo la pausa di tre settimane prevista a cavallo dei mesi di settembre e ottobre”. Insomma, non è un bel momento, e anche l’annullamento di queste iniziative è la dimostrazione che non si può lasciare nulla al caso. Insomma, si deve pensare solamente alle gare. E a cercare di non buttare tutto quello che nella prima parte di stagione è stato fatto. Il rischio di non vincere nulla è davvero grosso.