Gratta e vinci, scegli bene: il trucco è nelle date

Gratta e vinci, non sai quale biglietto scegliere? Niente paura: c’è una piccola strategia che dovresti assolutamente conoscere.

C’è chi scrive addirittura manuali sul tema, certo che sia possibile trovare una chiave di volta e individuare realmente delle strategie che permettano di attirare la dea bendata. La verità, invece, è che proprio perché bendata la fortuna agisce del tutto a caso. Non segue un filo logico, non si basa su alcun criterio. Fa tutto in maniera imprevedibile e fortuita, tanto è vero che a volte si ritrova a baciare la stessa persona che aveva già premiato in passato.

Ciò non toglie che esista, ad ogni modo, qualche piccolo accorgimento che, se messo in atto, permette di aumentare, almeno quello, le possibilità di vincere con il gioco d’azzardo. Nel caso specifico dei Gratta e vinci, ad esempio, potrebbe non essere il caso di puntare su un tagliando che ha già pagato qualche giorno prima. Non è detto che non possa accadere un miracolo, ma in linea di massima è difficile che una serie dispensi il premio massimo per due o più volte nel giro di poche ore.

Ragionevolmente, quindi, si potrebbe pensare di consultare, ogni settimana, l’elenco delle vincite top della settimana. E andiamo a scoprire, a tal proposito, quali tagliandi, tra i tanti in commercio, hanno fatto la ricchezza di qualche giocatore nell’arco di tempo compreso tra il 9 settembre e il 15 settembre scorsi.

Questi Gratta e vinci hanno pagato: meglio passare oltre?

Il premio più alto è arrivato in Lombardia, a San Pellegrino Terme, in viale Papa Giovanni XXIII 5: un biglietto della serie Nuovo 100X ha fatto finire nelle tasche di un anonimo giocatore non 1, non 2, ma ben 5 milioni di euro.

Nell’elenco relativo alla settimana trascorsa troviamo, poi, la bellezza di 5 premi del valore di 500mila euro ciascuno. Il primo colpo ha avuto come cornice Macerata, nelle Marche: un giocatore ha comprato un Nuovo 50X in via Nazionale 113 e si è portato a casa, per l’appunto, mezzo milione di euro. Mica male, no?

Ha fruttato la stessa somma il Miliardario Mega che è stato comprato in corso G. Gastaldi 2, a Vercelli. La fortuna ha fatto tappa, ancora, a Napoli, più precisamente al civico 85 di via F. Solimena. Un tagliando della serie Il Miliardario ha fatto sì che 500mila euro piovessero sulla città, la stessa cifra che un biglietto Numerissimi ha dispensato a Forlì, in via C. Seganti 1. Questi, dunque, i Gratta e vinci da “bypassare” nei prossimi giorni, nel caso in cui lo riteniate opportuno.