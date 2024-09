Malore e ricovero in ospedale, ore d’angoscia in casa Ferrari

Malore e ricovero in ospedale. Sono ore d’angoscia in casa Ferrari visto quello che è successo. Ecco di chi parliamo

Ora d’angoscia in casa Ferrari. Ma non solo, in tutto il Circus della Formula Uno. Sì, perché dopo il Gran Premio di Baku, il papà di Sergio Perez, messicano della Red Bull, si è sentito male. Ed è stato immediatamente ricoverato.

Secondo la ricostruzione che è stata fatta da formulapassion.it, il papà del pilota ha avvertito un malore nei secondi immediatamente successivi all’incidente che il figlio ha avuto con Sainz della Ferrari. La diagnosi parla di pre-infarto, quindi forse è stato tutto preso in tempo. Perez senior, che è stato anche membro della Camera dei deputati del Messico dal 2021 al 2024, sarebbe stato trovato – secondo le ricostruzioni riportate dai media messicani – privo di sensi nel bagno della sua casa a Città del Messico.

Malore e ricovero in ospedale per il papà di Perez

Soccorso in maniera immediata dalla croce rossa del proprio paese, Perez, è stato confermato, si è sentito male subito dopo aver visto il figlio sbattere contro il muro di protezione a Baku. Nelle ore successive all’evento la famiglia dell’imprenditore e politico messicano ha diramato un comunicato stampa.

Le condizioni sono in miglioramento, quindi il peggio è sicuramente passato anche se la paura è stata davvero tanta. Poteva andare decisamente peggio, soprattutto perché parliamo di una persona non più giovanissima – non si conoscono se aveva dei precedenti sotto questo aspetto – e che ha subito una forte emozione vedendo la gara del figlio. Una situazione, quindi, assai grave in un primo momento, poi le cose sono migliorate e tutto è andato, a quanto pare, per il verso giusto. Da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it i migliori auguri di una pronta guarigione a Perez Senior.