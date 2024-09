Sinner-Berrettini, ultim’ora pazzesca: lo hanno visto tutti!

Sinner-Berrettini, i due tennisti azzurri si caricano a vicenda in vista delle finali di Coppa Davis. Ecco quello che è successo

Il conto alla rovescia per le finali di Coppa Davis è iniziato. Dopo aver conquistato il pass da prima del proprio raggruppamento, l’Italia si appresta a volare a Malaga per difendere quel titolo conquistato lo scorso anno. E ci sarà anche Jannik Sinner, che alla prima fase non ha partecipato.

Si gioca dal 19 al 24 novembre e oggi è il giorno del sorteggio. La squadra azzurra, in tutto questo, ha dimostrato di essere unita. Lo ha fatto non solo vincendo quasi tutte le partite giocate a Bologna, ma anche e soprattutto con un atteggiamento incredibile di chi era fuori e appoggiava i compagni. “Dai consigli riservati da Matteo Berrettini a Flavio Cobolli agli abbracci tra lo stesso Berrettini e Jannik Sinner, arrivato a sostenere i compagni dalla panchina durante la sfida con l’Olanda: tutti sintomi di un gruppo unito e volenteroso di conquistare la terza insalatiera d’argento” si legge sull’edizione online del Corriere dello Sport.

Sinner-Berrettini, uniti fanno la differenza

E a Bologna si è visto, soprattutto, s’è visto il rapporto tra Sinner e Berrettini: il primo fuori dal campo a incitare il compagno, il secondo dentro a cercare di vincere il proprio match. E poi alla fine quell’abbraccio bellissimo tra i due che tutti hanno visto e che molti hanno ripreso.

Ed è stato proprio il romano che ha suonato la carica in vista dei quarti di finale, dove l’Italia affronterà Australia o Argentina, con un post Instagram nel quale ha scritto: “Tutti a Malaga!“. Puntuale è arrivata anche la risposta di Sinner, che ha rincarato la dose commentando: “Forza“. Entrambi i giocatori hanno ricevuto tantissimi consensi da parte dei tifosi, che hanno infiammato il post riempiendo di like i commenti. Insomma. Tutti insieme per la storia.