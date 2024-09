I pronostici di giovedì 19 settembre: ancora Champions League

I pronostici di giovedì 19 settembre, si chiude la prima giornata del nuovo format della Champions League con sei partite in programma, in campo l’Atalanta.

Nella terza e ultima giornata di partite valide per il primo turno della fase a gironi della nuova Champions League si completa la sfida nella sfida tra Serie A e Premier League: dopo Milan-Liverpool e Manchester City-Inter è la volta di Atalanta-Arsenal. La squadra di Gasperini dopo la vittoria della passata edizione di Europa League può giocarsi le sue carte anche in Champions, già a partire da questa sfida con i Gunners che dovranno rinunciare agli infortunati Calafiori, Merino, Tierney, Tomiyasu e Zinchenko, e con Odegaard e Saka non in perfette condizioni fisiche.

Ad aprire questo giovedì di Champions League saranno però alle 18:45 Feyenoord-Bayer Leverkusen e Stella Rossa-Benfica, due partite che promettono gol.

I pronostici sulle altre partite

Il Barcellona del nuovo allenatore Flick – a punteggio pieno nella Liga spagnola – punta a partire con il piede giusto anche in Champions League in casa del Monaco: alla luce delle tante assenze, però, per i blaugrana non sarà semplice tornare dal Principato con i tre punti in tasca e un gol subito non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Madrid vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atletico Madrid-Lipsia, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Barcellona (in Monaco-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

(in Monaco-Barcellona, Champions League, ore 21:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Lipsia, Champions League, ore 21:00)

(in Atletico Madrid-Lipsia, Champions League, ore 21:00) Atalanta o pareggio (in Atalanta-Arsenal, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Monaco-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Stella Rossa-Benfica , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Atalanta-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Stella Rossa-Benfica, Champions League, ore 18:45