Atletico Madrid-Lipsia e Brest-Sturm Graz, Champions League: pronostici

Atletico Madrid-Lipsia e Brest-Sturm Graz sono due partite della prima giornata di Champions League e si giocano giovedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Uno dei match più interessanti proposti nel “menù” della prima giornata della nuova Champions League va in scena al Civitas Metropolitano di Madrid tra i padroni di casa dell’Atletico e il Lipsia.

I Colchoneros in patria stanno brillando ed hanno voglia di confermarsi anche in campo internazionale. Due le vittorie di fila nella Liga per la squadra del “Cholo” Simeone, che sta traendo linfa vitale dagli acquisti effettuati in estate: due di loro, Gallagher e Julian Alvarez, hanno trovato la via del gol nell’ultimo match con il Valencia, affondato 3-0 nella capitale spagnola (l’altra rete porta la firma di Griezmann). I biancorossi sono a quota 11 punti, gli stessi dei rivali cittadini del Real Madrid, e devono recuperare 4 lunghezze al Barcellona capolista. Non ha ancora incassato nessuna sconfitta anche il Lipsia: i Roten Bullen sono reduci dal primo pareggio stagionale (0-0 con l’Union Berlino alla Red Bull Arena) ma nei due turni precedenti avevano battuto Bochum e i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen, rimontati da 2-0 a 3-2.

Come vedere Atletico Madrid-Lipsia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Lipsia è in programma giovedì alle 21:00 al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atletico Madrid sta attraversando un buon momento ed i nuovi hanno inciso sin da subito. Puntiamo su di loro ma per la difesa madrilena non sarà facile arginare il talentuoso attacco del Lipsia: i gol non dovrebbero mancare al Metropolitano.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lipsia

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Le Normand, Giménez, Azpilicueta; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Álvarez.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Šeško, Xavi Simons; Openda.

Il Lipsia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-2

Comparazione quote La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il successo del Brest invece è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Storico debutto per il Brest

Non avrà lo stesso fascino di altre gare ma sia per il Brest che per lo Sturm Graz questo è un esordio storico. Lo è in particolar modo per il club transalpino, che in 121 anni di storia non aveva mai preso parte ad una competizione europea.

I bretoni, guidati da Eric Roy, si sono qualificati direttamente alla Champions League 2024-25 grazie all’ottimo terzo posto nella scorsa Ligue 1, in cui hanno totalizzato la bellezza di 61 punti (miglior piazzamento di sempre). Ripetersi sarà difficilissimo ed a Brest l’hanno già intuito dopo un avvio di stagione non proprio positivo: in quattro giornate hanno Del Castillo e compagni hanno già incassato tre sconfitte, battendo solo il neopromosso Saint-Etienne. Per lo Sturm Graz, invece, non sarà una prima volta. Tra la fine degli anni ’90 e l’alba dei ’00 il club austriaco ha partecipato più volte alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, ma senza riuscire mai a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. I bianconeri di Christian Ilzer hanno ottenuto il pass diretto grazie al trionfo nell’ultima Bundesliga austriaca, nella quale sono riusciti nell’impresa di spodestare il favoritissimo Salisburgo. L’obiettivo è ripetersi: con una gara in meno lo Sturm attualmente è primo in classifica, con un punto di vantaggio nei confronti dei Roten Bullen.

Come vedere Brest-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brest e Sturm Graz è in programma giovedì alle 21:00 allo Stade du Roudourou di Guingamp, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Brest non ha certo iniziato la stagione con il piede giusto ma ha più qualità rispetto agli austriaci e questo potrebbe fare la differenza in una gara che comunque promette equilibrio. Lo Sturm Graz, peraltro, non gioca un match ufficiale dallo scorso 31 agosto.

Le probabili formazioni di Brest-Sturm Graz

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Le Cardinal, Chardonnet, Amavi; Camara, Fernandes, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima.

STURM GRAZ (4-3-2-1): Scherpen; Gazibegović, Aiwu, Wuthrich, Lavalée; Horvat, Stanković, Kiteishvili; Zvonarek, Bøving; Biereth.

Brest-Sturm Graz: chi vince? Brest

Pareggio

Sturm Graz View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1