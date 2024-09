Mazzata Marquez, è ufficiale: non ci voleva

Dal 2023 è passato a fare il direttore tecnico del team Forward Racing in MotoE, ma ovviamente continua a seguire da vicino quanto accade in MotoGP. E ha commentato quello che è successo a Misano, con la seconda vittoria consecutiva di Marquez nel Mondiale davanti a Pecco Bagnaia che ha rosicchiato dei punti assai importanti a Jorge Martin.

Mazzata Marquez, le parole di Forcada

“Poteva accadere un cambiamento nel campionato ed è accaduto. Tutti gli elementi necessari perché ciò accadesse si sono verificati ed è stato spettacolare. Ricordiamoci quando Marc in Austria ha detto: ‘qualche goccia, per favore’. Perché lui sa come comportarsi quando inizia a piovere o comunque in queste condizioni. Lo ha dimostrato a Misano e lo ha sempre dimostrato. Ma per me ci vorrebbe qualcosa in più, perché ha iniziato a piovere e c’era un gruppo di specialisti più o meno alla pari, ed erano tutti davanti, ma quando ha iniziato ad asciugare la capacità con cui guidava Marc è stata brutale. Se era fiducia o incoscienza spetta a Marc dirlo”.

Poi la sottolineatura importante sulla questione: “Marc in campionato sta peggio di 15 giorni fa anche se non sembra, parlando di punti. Da Assen a oggi ha recuperato 5 punti al leader ma ora mancano solo sette gare alla fine della stagione”. Insomma, nonostante i buoni propositi difficile, se non impossibile, pensare a un Marquez che possa tornare sotto per la vittoria del Mondiale.