Formula Uno, per Leclerc è finita: sanno già chi vince

Formula Uno, per Leclerc è già finita: il pronostico in vista della prossima gara del Mondiale è tutto contro il monegasco della Ferrari

Dopo Baku si torna subito a correre. E la Formula Uno andrà a Singapore. In Azerbaigian, la Ferrari di Leclerc dopo la pole, ha assaporato la vittoria. Poi il sorpasso di Piastri ai danni del monegasco e la mancata possibilità, per una macchina più lenta, di infilarlo di nuovo.

Un errore di valutazione quello di Leclerc, come lo stesso poi ha confermato alla fine della gara. Un errore che potrebbe pagare caro anche nella prossima uscita del Circus. I numeri infatti, quelli dei bookmaker in questo caso, sono tutto dire. Ci sono pochissime possibilità che la Ferrari si possa prendere una vittoria, che sarebbe la seconda nelle ultime tre gare dopo quella di Monza. Gli analisti di Betaland, infatti, hanno dato i propri numeri. E anche per Verstappen le cose non è che vadano benissimo.

Formula Uno, è Piastri il favorito

Partiamo dal campione del mondo in carica, quello che fino ad un certo punto della stagione sembrava essere involato verso la quarta affermazione di fila. Una sua vittoria a Marina Bay si gioca a 10 volte la posta. Se qualcuno ce lo avesse detto due mesi fa lo avremmo preso per uno che ci capisce davvero poco. Ma in così poco tempo le cose sono cambiate, stravolte.

A contendersi la scena, secondo gli analisti citati prima, sono Lando Norris, Charles Leclerc ed Oscar Piastri. I due della McLaren sono proposti vincenti rispettivamente a 2.75 e a 4.50 volte la posta scommessa e il monegasco della Ferrari si piazza nel mezzo a quota 4.00. Subito dietro il podio dei favoriti è pronto a prendersi la scena Carlos Sainz a quota 7.00, mentre potrebbe viaggiare a ritmi molto più lenti Lewis Hamilton a 18 volte la posta.

Nonostante il momento negativo, Verstappen dovrebbe comunque riuscire a tenersi la prima posizione alla fine della stagione. La sua vittoria finale rimane in quota a 1,45 volte la posta. Mentre il Mondiale costruttori è praticamente deciso. La McLaren si gioca a 1,10 volte la posta. Un nulla.