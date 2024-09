Casting in corso, Sinner pigliatutto: due di picche plateale

Jannik Sinner rivoluziona la sua vita e il suo team e non è ancora finita. È stato avvertito: dovrà farne a meno.

La notizia circolata nei giorni scorsi, come immaginavamo, ha fatto tirare un gran sospiro di sollievo ai sinneristi doc. Era ovvio che fosse solo questione di tempo, ma Jannik ha fatto addirittura prima del previsto. Il suo team, finalmente, è di nuovo al completo, adesso che Umberto Ferrara e Giacomo Naldi sono stati prontamente sostituiti.

Il numero 1 del mondo aveva con loro un gran bel feeling, ma siamo certi che non sarà difficile stabilire un’intesa altrettanto speciale con i due membri che sono appena entrati a far parte del suo staff. Per il ruolo di preparatore atletico ha ingaggiato l’espertissimo Marco Panichi, mentre il suo fisioterapista sarà, da questo momento in poi, Ulises Badio. Due nomi già parecchio noti nel panorama tennistico, due professionisti che, al di là della competenza, hanno tanto in comune.

Sia l’uno che l’altro provengono, infatti, da un entourage pazzesco. Hanno lavorato a lungo con Novak Djokovic, ex numero 1 del mondo, motivo per il quale non hanno bisogno di presentazioni. Il curriculum che vantano parla per loro ed è del tutto normale, alla luce del suo contenuto, che il pubblico si aspetti adesso ancora di più, dal campione altoatesino.

Sinner, tutti ma non lei: l’ha detto chiaramente

Sinner, scegliendoli, ha fatto una scelta molto chiara. È andato sul sicuro e non gli si può certo dare torto, anzi. Ha fatto più che bene ad affidarsi a due persone tanto esperte e a dar loro fiducia nel momento più difficile della sua carriera.

Le sostituzioni, come noto, si sono rese necessarie dopo che Jannik, per via della vicenda della positività al Clostebol, è rimasto orfano di Naldi e Ferrara. Ma i casting del numero 1 al mondo potrebbero non essere ancora finiti, per la verità. O questo, almeno, è quello che pensa Jelena Djokovic, moglie del pluricampione Slam, che nelle scorse ore ha commentato in maniera ironica il post che l’azzurro ha pubblicato per annunciare l’arrivo di Panichi e Badio in squadra.

“Io non lo mollo”, ha scritto la dolce metà di Nole, una battuta che, manco a dirlo, ha fatto sorridere un po’ tutti. E non lo mollerà no, quello è poco ma sicuro, uniti e affiatati come sono. Una coppia che ha sempre fatto sognare il pubblico e che si è dimostrata capace di sorridere in qualunque circostanza, nonostante le intemperie. Ci vorrà ben altro che un Sinner qualunque, dunque, per dividerli.