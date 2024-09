Milan-Liverpool, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Liverpool è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per un appassionato di calcio è praticamente impossibile pensare a Milan-Liverpool ed evitare che la mente torni ai due precedenti più illustri, quelli che sono andati in scena nel 2005 e nel 2007 proprio in finale di Champions League: la mitologica rimonta dei Reds a Istanbul (da 3-0 a 3-3 e poi il trionfo ai rigori) e la dolce rivincita dei rossoneri, che ad Atene appena due anni dopo la spuntarono grazie ad una doppietta di Inzaghi laureandosi campioni d’Europa per la settima volta nella loro storia.

Tempi ormai lontani, eppure il fascino di questa sfida – che si è giocata anche nell’autunno di tre anni fa nella fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, con il Liverpool, all’epoca allenato da Jurgen Klopp, che ebbe la meglio sia ad Anfield Road che a San Siro – rimane immutato. Sarà indubbiamente un bel test per la squadra di Paulo Fonseca, che dopo un avvio da incubo – due punti nelle prime tre giornate di campionato e almeno 2 gol incassati a partita – sabato scorso si è in parte riscattata travolgendo 4-0 il neopromosso Venezia e facendo registrare il primo clean sheet stagionale (nessuno ha segnato più del Diavolo, che per ora vanta il miglior attacco del torneo).

Brusca frenata nel weekend per il Liverpool, da quest’anno allenato dall’ex tecnico del Feyenoord Arne Slot: i Reds dopo tre vittorie di fila sono inspiegabilmente caduti ad Anfield (0-1) contro il non irresistibile Nottingham Forest, restando per la prima volta in stagione a secco di gol. Un passo falso inaspettato.

Slot a San Siro dovrà fare a meno del solo Elliott. In attacco Salah, Szoboszlai e Luis Diaz supporteranno Diogo Jota, con Chiesa ancora out per via della scarsa condizione fisica. Dall’altro lato, Fonseca deve rinunciare al difensore centrale Thiaw, in infermeria insieme a Sportiello, Bennacer e Florenzi. Davanti ritorna dal 1′ Morata.

Come vedere Milan-Liverpool in diretta tv e in streaming

Milan e Liverpool è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool ha vinto 4 delle ultime 5 partite in trasferta contro squadre italiane, mentre il Milan è imbattuto da 4 match contro club inglesi in Champions League. Escludendo la sfida con il Venezia, test di per sé poco probante, il problema dei rossoneri è una fase difensiva che non dà garanzie e difficilmente contro un attacco di assoluta qualità come quello dei Reds riusciranno a non subire gol. In attacco però gli uomini di Fonseca possono fare male al Liverpool: in Serie A, infatti, solo l’Atalanta ha un numero di xG più alto di quello del Milan (7,6). La sensazione, dunque, è che assisteremo ad una gara prolifica, in cui con ogni probabilità Salah e compagni eviteranno quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2