I pronostici di martedì 17 settembre: Champions League

I pronostici di martedì 17 settembre, inizia la nuova fase a girone unico della Champions League con sei partite in programma, in campo Juve e Milan.

Prende ufficialmente il via stasera la nuova rivoluzionaria edizione della Champions League con il nuovo format a girone unico. A tagliare il nastro alle 18:45 sarà la Juventus, che nonostante le due ultime prestazioni con Roma ed Empoli al di sotto delle aspettative sembra in grado di superare gli olandesi del PSV.

Ben più difficile sarà il compito del Milan, opposto al Liverpool. Nello scorso weekend c’è però stata la prima delusione del nuovo corso Slot: la sconfitta inaspettata col Nottingham Forrest ha evidenziato qualche limite che i rossoneri di Fonseca proveranno a sfruttare: sarà una sfida aperta con tutte e due le squadre probabilmente a segno.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie con annesso “over 2,5” altamente probabili per Bayern Monaco e Real Madrid, due delle principali candidate alla vittoria finale, in casa contro Dinamo Zagabria e Stoccarda.

Lo Sporting CP dello scatenato Viktor Gyökeres (8 gol e 3 assist nelle prime 6 partite stagionali) dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro il Lille, in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sporting CP vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sporting CP-Lille, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Juventus (in Juventus-PSV, Champions League, ore 18:45)

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Stoccarda, Champions League, ore 21:00)

Real Madrid (in Real Madrid-Stoccarda, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Stoccarda , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Real Madrid-Stoccarda, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Young Boys-Aston Villa , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Milan-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Aston Villa vincente e almeno un gol per squadra in Young Boys-Aston Villa, Champions League, ore 18:45