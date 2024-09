Bayern Monaco-Dinamo Zagabria, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le luci della “nuova” Champions League si accendono anche in Baviera: all’Allianz Arena, il tempio del Bayern Monaco, è tutto pronto per il debutto degli uomini di Vincent Kompany, che come le altre partecipati alla massima competizione continentale nei prossimi mesi affronterà 8 squadre diverse (4 in casa e 4 in trasferta).

L’avventura del club bavarese inizierà dal match con la Dinamo Zagabria, squadra che per arrivare a giocare la fase campionato ha dovuto superare un turno di playoff (battuti gli azeri del Qarabag sia all’andata che al ritorno). All’ex tecnico del Burnley, arrivato a Monaco tra lo scetticismo generale, sono bastate poche partite per convincere i più dubbiosi: il suo Bayern finora non ha lasciato scampo agli avversari che si è trovato di fronte (in Bundesliga ha avuto la meglio su Wolfsburg, Friburgo e Kiel non realizzando mai meno di 3 gol) e, cosa più importante, l’ha fatto offrendo delle prestazioni davvero convincenti. Nello scorso weekend abbiamo assistito ad un vero e proprio festival del gol contro il neopromosso Kiel (1-6). Tra i marcatori il gioiellino Musiala (sempre più decisivo), il nuovo acquisto Olise ed ovviamente bomber Kane, autore di una tripletta.

La Dinamo Zagabria invece venerdì scorso si è arresa agli storici rivali dell’Hajduk Spalato, allenati da Gennaro Gattuso e capaci di espugnare il Maksimir grazie ad una rete dell’ex interista Livaja (0-1).

I campioni di Croazia si sono un po’ rilassato dopo la qualificazione alla Champions League: dal 2-0 rifilato al Qarabag nel match di ritorno non hanno più vinto, scivolando a -1 dalle vetta, attualmente occupata dal Rijeka. Kompany per la sfida con la Dinamo Zagabria dovrebbe ritrovare Sané, pronto all’esordio stagionale, mentre mancheranno all’appello Stanisic, Buchmann e Ito. Il tecnico dei croati, Sergej Jakirovic, potrà contare sul nordmacedone Ristovski, vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Come vedere Bayern Monaco-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Bayern Monaco e Dinamo Zagabria non si affrontano dal 2015: nella fase a gironi della Champions League i bavaresi vinsero nettamente sia all’andata che al ritorno, con un Lewandowski scatenato. Anche stavolta la vittoria non sembra minimamente in discussione, visto l’ottimo avvio di stagione della squadra di Kompany, che dovrebbe rifilare dai 2 ai 4 gol ai croati.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Dinamo Zagabria

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Guerreiro; Pavlovic, Palhinha; Coman, Musiala, Gnabry; Kane.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Ademi, Sucic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1