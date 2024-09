Classifica ribaltata in Formula 1: nuovo vincitore

Classifica ribaltata in Formula 1: dopo il Gran Premio di Baku c’è un nuovo “vincitore”. Le parole del team principal sulla questione

A Baku ha vinto Piastri, tenendo vivo il Mondiale, e lasciandosi alle spalle, senza nemmeno soffrire più di tanto se non per pochi giri, l’assalto o presunto tale di Leclerc. Il monegasco, che si è fatto scippare la prima posizione credendo di poter riprendere l’australiano della McLaren, non è riuscito nell’impresa. Quindi per la Rossa solamente la seconda piazza.

C’è stato anche un ritorno della Red Bull nel finale, soprattutto con Sergio Perez. Il messicano poi a pochi giri dalla fine ha avuto una collisione con Sainz che ha fatto fuori entrambi. Credeva alla vittoria, ad un certo punto, il muretto della Red Bull: non con Verstappen, che sembra abbacchiato per la sua macchina e che non riesce in nessun modo a cambiare passo. Ma con l’altro, il secondo pilota, quello che fino al momento ha disputato una stagione che dire anonima è dire poco. Ecco, alla fine tutto questo è stato commentato dal team principal Horner, che ha parlato in questo modo.

Classifica ribaltata in Formula 1: le parole di Horner

“Stando dietro a Lando, Sergio ha perso tempo prezioso, permettendo a Oscar Piastri di guadagnare posizione in pista,” ha sottolineato Horner. “Se questo non fosse successo, credo che avrebbe potuto vincere la gara oggi”. E commentando l’incidente finale ha detto che è stato “estremamente deludente”. “Meritava decisamente di più. Oggi avrebbe dovuto almeno salire sul podio”.

Insomma, un Horner convinto convinto che la sua macchina, adesso in evidente crisi e che ha perso anche il primo posto nella classifica costruttori, avrebbe potuto ribaltare la situazione. Con Perez che, tra l’altro, come detto, fino al momento è quasi sempre deluso in stagione e che non ha portato mai dei punti importanti per la classifica costruttori. Però nemmeno stavolta c’è stata la soddisfazione per il messicano, che sembra totalmente un altro pilota rispetto a quello delle passate stagioni.