Real Madrid-Stoccarda, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Real Madrid-Stoccarda è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Real Madrid campione in carica inizia questa nuova e rivoluzionaria edizione di Champions League con l’obiettivo di sempre: vincerla. Per provare il bis l’allenatore Carlo Ancelotti ha a sua disposizione da questa estate un certo Kylian Mbappé che finora pur senza strafare è già riuscito a lasciare il segno e a vincere il suo primo trofeo europeo, la Supercoppa contro l’Atalanta.

All’esordio il Real Madrid avrà di fronte lo Stoccarda, alla sua quarta partecipazione in Champions League: le tre precedenti arrivarono tutte tra 2002 e il 2010. Si tratta di un ritorno dopo tanto tempo, e pur restando competitiva inizialmente soprattutto a questi livelli le partenze di Ito, Anton e del bomber Guirassy potrebbero farsi sentire.

Contro le squadre di Bundesliga, Bayern Monaco incluso, il Real Madrid ha tra l’altro una tradizione ampiamente favorevole, con solo una sconfitta contro il Lipsia nelle ultime 21 partite (14 vittorie).

Come vedere Real Madrid-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Real Madrid e Stoccarda è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su uno dei canali di Sky Sport. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “over 2,5” è quotato invece a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Real Madrid è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi. Lo Stoccarda, che pratica un gioca offensivo, potrebbe però riuscire a segnarne almeno una volta, anche grazie all’ottimo periodo di forma del nuovo attaccante Demirovic, 5 gol su 7 partite giocate in questa stagione tra nazionale e club.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Stoccarda

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

STOCCARDA (4-4-2):Nübel; Vagnoman, Zagadou, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Millot, Stiller, Führich; Demirovic, Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1