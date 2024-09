Sporting CP-Lille, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Sporting CP-Lille è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel segno di Gyökeres: il forte attaccante svedese ha segnato 11 gol e confezionato 5 assist nelle prime otto partite disputate in stagione tra club e nazionale, andando sempre a segno nelle ultime sette occasioni. Lo Sporting CP si gode i numeri del suo gioiello e punta al successo all’esordio nel nuovo format della Champions League contro il Lille, che negli spareggi ha fatto fuori a sorpresa il Fenerbahce di Mourinho.

Dopo quella vittoria però il Lille ha perso un po’ la bussola, quanto meno in campionato dove è arrivata nell’anticipo di venerdì la seconda sconfitta di fila, addirittura contro il St. Etienne tra le peggiori per rendimento fino a quel momento. Il numero di sconfitte consecutive sale a tre se si prende in considerazione il ko nello spareggio di ritorno di Champions League contro lo Slavia Praga, indolore grazie al successo dell’andata. C’è però grande preoccupazione: rialzarsi contro un’avversaria come lo Sporting CP reduce da 5 vittorie di fila con 19 gol segnati sarà tutt’altro che semplice.

Come vedere Sporting CP-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sporting CP-Lille è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su uno dei canali di Sky Sport. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Sporting CP è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Lille

SPORTING CP (3-4-3): Israel; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio; Catamo, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Francisco Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves.

LILLE (3-4-3): Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakité; Tiago Santos, Gomes, André, Gudmundsson; Zhegrova, Cabella, David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1