Leclerc distrutto: è tutta colpa sua

“Da quel momento in poi – ha continuato Charles – dovevo spingere tanto, ma anche quando ero vicino non ero al loro livello sul rettilineo. È stato un errore di giudizio. Non so cosa avrei potuto fare per prepararmi meglio, visto che la McLaren era potentissima sul dritto.” “La sconfitta contro McLaren c’è, ma c’è qualcosa che non mi torna. Avevamo 6 secondi di vantaggio, e dopo un giro dal pit, era a 1 secondo dietro. Dove sono finiti quei 5 secondi? Forse abbiamo fatto qualche errore lì, poi con le hard non avevamo il passo giusto. Sulle medie eravamo competitivi nei tratti lenti, ma con le hard no. Evidentemente ci è mancato qualcosa”. Insomma, dei problemi evidente, degli errori che sono altrettanto sotto gli occhi di tutti. E quindi siamo qui a parlare di un secondo posto quando si sarebbe potuto commentare un secondo successo di fila. Incredibile. E peccato. Perché si sarebbe potuto anche riaprire in maniera definitiva il tutto.