Scommesse, tre sorprese e listone scontato: colpo da 50mila euro

Scommesse, tre sorprese e un listone di 18 partite pressoché scontato. Incredibile colpo da 50mila euro. Ecco cos’è successo

A memoria, ma potremmo anche sbagliarci, non ricordiamo una schedina del genere. Ma ormai ci abbiamo fatto comunque il callo a queste vincite clamorose. Ma questa, c’è da dirlo, forse è la più clamorosa di tutte.

E come al solito, come sta succedendo spesso nel corso delle ultime settimane, è stata giocata sul sito della PlanetWin365, che l’ha messa, ovviamente, tra le vincite della settimana. Ma noi oseremmo dire che è la vincita del mese, forse anche dell’anno, soprattutto per l’importo giocato. La potrete vedere sotto la giocata, qui ve l’anticipiamo: il fortunato scommettitore in questione ha davvero deciso di fare le cose in grande. Una scommessa di soli 8,10 euro – secondo noi, a occhio, tutti i soldi che al momento aveva disponibili sul proprio conto gioco – per strappare al bookmaker la bellezza di 49.619,89 euro. E c’è stato, ovviamente, in tutto questo, anche un bonus incredibile. Oltre 13mila euro, 13.4000,99 per essere precisi. Decisivo per arrivare alla cifra già spoilerata.

Scommesse, ecco il dettaglio della schedina

Tutte partite sulla carta semplicissime. Tranne tre. Le altre, quelle semplici per intenderci, avevano una quota fattibile. Ma quali sono stati quindi i match che hanno permesso di portare a casa una somma del genere che dire clamorosa è davvero dir poco. Eccoli qui, ve li diciamo noi.

Il primo è quello tra Empoli e Juventus: un pareggio, dato a 3,60 volte la posta, che non era semplice da pronosticare. Così come non era semplice da centrare la X tra Monza e Inter, arrivata nei minuti finali prima grazie alla rete, bellissima, di Dany Mota, e poi con il pareggio di Dumfries. Questo pronostico era dato a 4,80 volte la posta. E la terza? Ci dobbiamo trasferire in Germania, e precisamente nella sfida tra il Lipsia e l’Union Berlino finita 0-0. In questo caso la quota era di 4,50 volte la posta. Tutto incredibile, tutto bellissimo, e tutto azzeccato. Una schedina clamorosa che ha cambiato, decisamente, la vita al giocatore in questione.