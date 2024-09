Young Boys-Aston Villa, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Young Boys-Aston Villa è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Forse in pochi sono a conoscenza che nell’albo d’oro della Coppa Campioni/Champions League figura anche l’Aston Villa. Il club di Birmingham si laureò campione d’Europa per la prima ed unica volta nella sua storia nella gloriosa stagione 1980-81, ma è dal 1983 (sono trascorsi ben 41 anni) che non è più riuscito a mettere piede nella massima manifestazione continentale. Un “digiuno” che sta per terminare: grazie al quarto posto conquistato nella scorsa Premier League i Villans hanno staccato un pass per la coppa dalle grandi orecchie.

La squadra di Unai Emery aveva assaggiato l’Europa anche nella passata stagione ma in Conference League il percorso di McGinn e compagni si è interrotto sul più bello, in semifinale, contro i futuri campioni dell’Olympiacos. Se inizialmente la rosa dell’Aston Villa sembrava si fosse indebolita dopo l’ultimo mercato, il campo sta dicendo il contrario. Emery e i suoi uomini hanno vinto 3 partite su 4 in Premier League – l’unico ko è stato quello con l’Arsenal nella seconda giornata – e nel fine settimana hanno allungato la serie vincente in un pirotecnico 3-2 con l’Everton a Villa Park, deciso da un eurogol di Duran.

L’obiettivo del tecnico spagnolo è cercare di far valere il fattore campo, fondamentale in questo nuovo format: saranno tuttavia importanti anche i punti in trasferta e quella con gli svizzeri dello Young Boys è da non sbagliare nella maniera più assoluta.

Gialloneri che, al tempo stesso, non possono essere sottovalutati, visto che nell’ultimo turno dei preliminari si sono presi lo scalpo del Galatasaray. Da allora la formazione allenata da Patrick Rahmen ha disputato solamente due partite: pareggio con il Losanna in campionato – dove incredibilmente hanno raccolto appena 3 punti in 6 giornate e non hanno ancora vinto – e vittoria in coppa nazionale con il Vevey-Sports.

Come vedere Young Boys-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Young Boys-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45 al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Aston Villa dovrebbe riuscirere a tornare con i tre punti da Berna ma quello della capitale svizzera rimane un campo ostico, anche per via del terreno di gioco sintetico, in passato “trappola” per tante big. Villans favoriti in una gara in cui entrambe andranno molto probabilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Young Boys-Aston Villa

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam; Lauper, Niasse; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Nedeljkovic, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Ramsey, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2